Mancherorts wird Holz zu Silber

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Wenn man über das Tafelsilber der Kommunen redet, meint man meistens Immobilien. In der Region ist aber auch Holz aus Kommunalforsten als Einnahmequelle von Bedeutung. Meist dienen die Erlöse der Wegesicherung und Aufforstung. Mancherorts wird das Holz zu Silber.

In Lieberose hat man sich jüngst auf einen Anbieter geeinigt, der den jährlichen Holzeinschlag im Stadtfwald übernimmt. Es ist eine Firma aus Lieberose. Für die festgelegten 2402 Festmeter bietet die Firma knapp 88 000 Euro. Das Geld kann die Kommune, die über so gut wie keine industriellen Gewerbesteuer-Einnahmen verfügt, gut gebrauchen. „Jeder Cent ist hier wesentlich“, kommentiert die ehrenamtliche Bürgermeisterin Kerstin Michelchen. Weil die Stadt über einen großen Wald verfügt, und die Einnahmen aus Forst wichtiger Bestandteil der kommunalen Einkünfte sind, hat die Stadtverordnetenversammlung vor acht Jahren eine Arbeitsgemeinschaft ins Leben gerufen, die sich möglichst objektiv und unabhängig mit der Holzvermarktung befassen soll. Zudem lässt sich die Stadt von der Oberförsterei Lieberose fachlich beraten. „Diese Zusammenarbeit hat sich bewährt“, urteilt die ehenamtliche Bürgermeisterin.

Auch die Stadt Beeskow lässt ihren Stadtforst professionell bewirtschaften. Seit 2004 ist mit dieser Aufgabe Förster Wolfgang Heise beauftragt. 452 Hektar stehen auf dem Pflegeplan, darunter Mischwald und Kiefer-Reinkulturen. Vier Hektar wurden unlängst an der Lübbener Chaussee abgeholzt, um Platz für neue Eigenheime zu schaffen. 2600 Festmeter pro Jahr ist für den Beeskower Stadtwald als Hiebsatz im Sinne der nachhaltigen Waldwirtschaft festgelegt. Die Arbeiten werden per Ausschreibung jährlich an Dienstleister vergeben. Abnehmer sind unter anderem das Beeskower Spanplattenwerk und die Holzverarbeitungsindustrie Baruth. Im vorigen Jahr wurde im Stadtwald ein neues Forsteinrichtungswerk erstellt, das heißt, alle Walddaten wurden in ein Computerprogramm neu eingearbeitet. Mit Hilfe des Programms kann der Wald in langjährigen Planungsprozessen verwaltet werden.

33 865 Euro: Das ist der Betrag, den die Stadt Storkow 2017 mit der Vermarktung des kommunalen Holzes erwirtschaftet hat. Wie Franziska Münn von der Stadtverwaltung mitteilt, lässt die Stadt die Wälder im Stadteigentum professionell durchforsten. Kleinere Sturmschäden, morsche und alte Bäume werden auch von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofes gefällt, je nach Qualität des Baumes entsorgt oder verkauft.

Friedland hat in den vergangenen Jahren, auch mit Fördermitteln, seine Waldbestände aufgeforstet. 75 Hektar Wald stehen der kleinsten Strelenburgenstadt zur Verfügung. Wie Andres Schulz Sachgebietsleiter Bau, mitteilt, werden die Erlöse aus dem Holzverkauf vorwiegend dafür benutzt, die Verkehrssicherheit in den Wäldern zu gewährleisten, den Wald zu verjüngen und zur Aufforstung. Friedlands Waldbestände teilen sich auf die Reviere Beeskow (mit Zeust, Kummerow und Oelsen) sowie Friedland und Groß Muckrow auf.

Die Gemeinden Rietz-Neuendorf und Tauche sind mit eigenem Forst weit weniger gut ausgestattet, wie ihre Nachbarkommunen. In Rietz-Neuendorf findet Holzeinschlag sporadisch nur alle paar Jahre statt, es sei denn Schädlingsbefall machen eine zeitigere Entnahme nötig, so der Leiter des Bauamts Stefan Horstmann. Dies sei im vorigen Jahr aufgrund des Borkenkäferbefalls in einige Kiefernstücken der Gemeinde notwendig geworden. In Tauche gehört kein Forst zum Inventar der Kommunalbilanz, teilt Kämmerin Sina Teetz mit.

Kommunale Holzquellen (Auswahl): Stadt Beeskow, Tel. 03366 42210; Stadt Storkow: Tel. 033678 68428; Stadt Friedland, Tel. 033676 60910; Oberförsterei Lieberose, Tel. 033671 3277335