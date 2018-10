Zwangsgeld gegen „Schwarzbau“

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Ihre Filiale in Angermünde schließen soll die Schwedter Wäscherei von Olaf Herr. Das verlangt der Landkreis Uckermark. Grund: Wegen der fehlenden Genehmigung handele es sich um einen Schwarzbau in einem reinen Wohngebiet. Jetzt droht ein Zwangsgeld.

Im Jahre 2011 übernahm Olaf Herr in Schwedt eine bestehende Wäscherei. Weil er zuvor auch mit An- und Verkauf beschäftigt war, nannte er sein Unternehmen Volksladen und Wäscherei. Da das Geschäft gut lief, wollte er auch in Angermünde eine Filiale eröffnen. In der Stadtrandsiedlung hinter dem Friedhof hatte seine Partnerin ein Doppelhaus gekauft. Dort befand sich eine Ferienwohnung in einem Nebengebäude, die Olaf Herr nun umbauen ließ und darin Haushalts-Waschmaschinen aufstellte. Auch hier florierte das Geschäft.

Durch eine Anzeige aus der Nachbarschaft aufmerksam geworden, befasste sich plötzlich das Bauordnungsamt der Uckermark mit der Wäscherei. Die Behörde genehmigte einen nachträglich eingereichten Nutzungsänderungsantrag für das Grundstück nicht, weil es in einer kleinen Straße in einem sehr ruhigen Wohngebiet liegt. Bauvorhaben müssten sich in die nähere Umgebung einfügen, so die Argumentation der Kreisverwaltung. Demnach könnten hier ausschließlich Wohnungen entstehen. „Mit der erstmaligen Zulassung einer gewerblichen Nutzung in einem Wohngebiet käme die planungsrechtliche Situation in Bewegung, nämlich dergestalt, dass ein Wandel des Gebietscharakters einträte“, heißt es. „Künftig könnten gewerbliche Nutzungen in dem dann ehemals reinen Wohngebiet nicht mehr abgewehrt werden.“ Damit würde Angermünde keine Planungshoheit mehr haben.

Olaf Herr sieht das ganz anders. Schon die Ferienwohnung sei eine gewerbliche Nutzung gewesen, außerdem würde es im Umfeld weiteres Gewerbe geben. Sogar Handwerker seien hier ansässig. „Meine Waschmaschinen hört niemand, sie sind nicht zu sehen, ich verursache keine Geruchsbelästigung“, sagt der Unternehmer. „Es handelt sich um keine chemische Reinigung. Ich wollte ja absichtlich keine Großwäscherei aufbauen. Wir wohnen ja auch gleich nebenan. Und selbst in einem reinen Wohngebiet ist stilles Gewerbe erlaubt“, so seine Meinung. Vor Ort hat er zwei geringfügig Beschäftigte und einen Lehrling. Sein Lieferwagen mache nicht mehr Krach als alle anderen Autos in der Straße auch.

Der Landkreis sieht aber das Baurecht der Siedlung in Gefahr und folgt damit auch einem Hinweis aus der Nachbarschaft wegen Störung der Wohnruhe. „Das richtet sich gar nicht gegen die Wäscherei, sondern gegen unsere Papageien“, ärgert sich Olaf Herr. Doch droht ihm nun ein Zwangsgeld von 5000 Euro. Denn das Bauordnungsamt betrachtet seine Wäscherei in dem Nebengebäude als Gewerbe ohne Genehmigung, das heißt „Schwarzbau“.

Dagegen geht der Firmeninhaber nun beim Verwaltungsgericht Potsdam vor. Er will eine Vor-Ort-Begehung, um seine Wäscherei zu verteidigen. Eine Entscheidung steht noch aus.

Die im gleichen Zeitraum plötzlich auch für die Schwedter Hauptfiliale verlangte Nutzungsänderung habe der Hauseigentümer klären können, so Olaf Herr.