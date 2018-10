Manja Wilde

Fürstenwalde/Grünheide (MOZ Annemarie Diehr) In vielen Orten und auch im Landtag werden Forderungen nach der Abschaffung oder Senkung von Straßenausbaubeiträgen der Anlieger immer lauter. In Fürstenwalde machte der jetzige Bürgermeister Matthias Rudolph damit schon Wahlkampf, in Grünheide fordern Bürgerbündnis und Linke ein Umdenken.

Tiefe Löcher fressen sich in die sandige Zufahrt zum Molkenberger Dorfanger, dort besteht der Untergrund für Fußgänger und Autofahrer aus Schotter, Kopfsteinpflaster oder Asphalt. „Wenn es regnet, reiht sich Pfütze an Pfütze, ein unhaltbarer Zustand“, sagt Ortsvorsteherin Marion Rothe. Sie fordert im Namen des Gremiums, die Stadt solle ein Verkehrswege- und Gestaltungskonzept für den Dorfanger erstellen und kurzfristig notwendige Reparaturen veranlassen.

Ein befriedigendes Ergebnis, signalisierte die Verwaltung in Ausschüssen, die sich jüngst mit dem Antrag aus Molkenberg befassten, bringe nur ein grundhafter Straßenausbau. Den aber lehnt die Ortsvorsteherin ab: Viele ältere Menschen wohnten rund um den Dorfplatz, die nicht das nötige Geld für den Anliegerbeitrag hätten.

Anders als bei Reparaturen müssen Anwohner beim Straßenbau den größten Teil der Kosten tragen. Sowohl bei erstmaliger Herstellung nach Baugesetzbuch als auch für den Ausbau nach Kommunalabgabengesetz (KAG) sind das in Fürstenwalde laut Satzung 70 Prozent.

Schon im Wahlkampf trat Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) dafür ein, Ausbaubeiträge abzuschaffen; jetzt teilt er zumindest die Auffassung seiner Fraktion, die Beiträge abzuschmelzen. Von Steuergeldern solle ein grundhafter Straßenausbau stattdessen finanziert werden. Ähnlich sieht es im Brandenburger Landtag die CDU: Sie möchte das KAG insofern reformieren, als künftig nicht mehr nur die unmittelbaren Anwohner beim Straßenausbau zur Kasse gebeten werden.

Anders gestaltet sich die Sache dort, wo es noch gar keine asphaltierte Straße, sondern nur Sandwege gibt. Sie sind nach aktueller Rechtslage keine erschlossenen Straßen. Um sie als solche einzuordnen sind drei Dinge erforderlich, stellte das Verwaltungsgericht Potsdam 2010 fest: Ein Mindestmaß an bautechnischer Herrichtung, also befestigter Fahrbahn, eine Straßenentwässerung sowie eine eigene Straßenbeleuchtung. Für die erstmalige Erschließung gibt das Baugesetz vor, dass Kommunen mindestens zehn Prozent der Herstellungskosten einer Straße tragen müssen. Alles, was darüber hinaus geht, ist eine freiwillige Leistung. In Fürstenwalde übernimmt die Stadt laut der 2012 beschlossenen Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 30 Prozent – 20 Prozent mehr als sie müsste. Da sich Fürstenwalde zurzeit in der vorläufigen Haushaltsführung befindet, müsste die Quote aktuell auf das gesetzlich vorgegebene Minimum sinken.

Bei 90 Prozent Anliegerbeteiligung stand Fürstenwalde schon einmal: als vor sieben Jahren die Schellingstraße ausgebaut wurde. 265 000 Euro kostete das damals, 238 500 Euro zahlten die Anlieger. Wie der Straßenbau mit geringerer Beteiligung der Anwohner finanziert werden soll, ist offen.

Auch die Gemeindevertreter von Grünheide haben sich jüngst mit den Straßenausbaubeiträgen befasst. Die Fraktion Die Linke hatte den Antrag gestellt, dass sich der Gemeindeanteil in Anliegerstraßen von 25 auf 35 beziehungsweise von 20 auf 30 Prozent erhöhen soll. Die Fraktion Bürgerbündnis hatte vorgeschlagen, den Gemeindeanteil in Anliegerstraßen auf 50, in Erschließungsstraßen auf 70 und in Durchgangsstraßen auf 95 Prozent zu erhöhen. Eine Entscheidung wurde auf das erste Quartal 2019 vertagt, damit die Verwaltung zunächst ermitteln kann, wie sich die neuen Verhältnisse auf die folgenden Haushaltsjahre auswirken würden – anhand der Prioritätenliste für den Straßenbau ist das möglich.