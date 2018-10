Hilfe auf dem Weg zur Jobsuche

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Von

In Eisenhüttenstadt hat ein Projekt begonnen, das Langzeitarbeitslosen, die wegen einer psychischen oder einer Suchterkrankung nur schwer vermittelbar sind, einen Weg zurück ins Arbeitsleben eröffnen soll. Träger ist die SBH Nord.

Auch wenn die Arbeitsmarktsituation derzeit so gut ist, wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr, viele Stellen frei sind, so gibt es doch auch viele Langzeitarbeitslose, die derzeit kaum eine Chance haben, einen Job zu finden. Sie haben, wie es im Amtsdeutsch heißt, multiple Vermittlungshemmnisse, übersetzt bedeutet das: Sie haben eine Sucht- oder eine psychische Erkrankung, womöglich kombiniert mit Schulden und familiären Problemen. Bedarf diesen Menschen zu helfen und sie zu unterstützen gebe es in jedem Fall, sagt Jeannette Noack vom kreislichen Job-Center. Vor allem seien individuelle und bessere Lösungen gefragt.

Diesen Anspruch will ein Projekt erfüllen, das zuvor schon in Beeskow erfolgreich durchgeführt wurde, am Donnerstag in Eisenhüttenstadt gestartet ist. In ziemlich kurzer Zeit sei es umgesetzt worden, sagt Michaela Heutmann, verantwortliche für berufliche Rehabilitation mit dem Namen Recuris. In Eisenhüttenstadt wurde der 19. Standort im Land Brandenburg der SBH Nord, einem der größten Bildungsträger Deutschlands, eröffnet.

Wobei Martina Heutmann zu große Erwartungen an das Projekt dämpft. Ziel sei es nicht, dass die Teilnehmer nach der Maßnahme, die bis zu sechs Monate dauert, gleich in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden können. Es gehe zunächst um die persönliche Stabilisierung, auch darum wieder Struktur in den Tag zu bekommen. Ein Ziel ist, wenn jeder Teilnehmer schon zu den vorgegebenen Zeiten zu den Kursen kommt.

Dabei soll das Projekt Hilfestellungen geben. Michaela Heutmann nennt zwei Säulen, die in den kommenden Monaten für die Teilnehmer eine Rolle spielen werden. Zum einen soll es Coaching, also verschiedene Beratungen, zu bestimmten Themen geben. Michaela Heutemann nennt zum Beispiel Hinweise, wie man mit einer psychischen Krankheit umgeht. Zum anderen geht es auch darum, mit Konflikten umzugehen, aber auch die Kommunikation zu schulen.

Die zweite Säule wird Projektarbeit sein an Werkbänken, wo die Teilnehmer aus unterschiedlichen Materialien Dinge herstellen sollen. Dabei geht es auch darum zu lernen, im Team oder in einer Gruppe zu arbeiten und besser mit der Zeitplanung umzugehen.

Das Projekt läuft auf Gutscheinbasis, das vom Jobcenter ausgestellt wird, es ist also nicht verpflichtend. Anderseits ist es ein erster Einstieg auf dem Weg in einen regulären Job und dafür, zum Beispiel an einer Umschulung teilzunehmen.

In Eisenhüttenstadt wurde am Donnerstag mit 26 Teilnehmern gestartet, so Michaela Heutmann. Als klar war, dass die Maßnahme bewilligt wird, habe man an die 50 Einzelgespräche geführt, was auch zeigt, dass sogar noch ein größerer Bedarf besteht. Treffpunkt und auch Ort für die Beratung und die praktischen Teile sind Räume im Inselblick 13. Marco Reichardt, Gebietsleiter Berlin-Brandenburg, war von den Räumlichkeiten, die gleich am Oder-Spree-Kanal liegen, begeistert, kann doch auch die Umgebung mit genutzt werden. Und dass die Räume noch relativ kahl sind, lag nicht an der Kurzfristigkeit der Anmietung, sondern ist Programm. Die Teilnehmer sollen animiert werden, in den kommenden Monaten die Räume selbst zu gestalten.

Eines, das betont Michaela Heutmann, könne das Projekt aber nicht leisten. So sei man keine Suchtberatung. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass Teilnehmer auf Hilfsangebote aufmerksam gemacht werden. „Wir unterstützen zum Beispiel bei Behördengängen“, erklärt Martina Heutmann. „Wir sind aber keine psychologische Beratungsstelle und auch keine Suchtberatungsstelle“, betont Michaela Heutmann.