Abstimmungsrekord beim Bürgerbudget

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Bei der Abstimmung über das Schwedter Bürgerbudget für 2019 hat es einen Teilnehmerrekord gegeben. In der zweiwöchigen Abstimmungszeit gingen 5481 Stimmzettel ein. Das sind 20 Prozent der abstimmungsberechtigten Schwedter ab 16 Jahren. So viele waren es noch nie. Beim ersten Bürgerbudget 2017 hatten 5202 Bürger an der Abstimmung teilgenommen, 2018 waren es 3754.

Noch ist unklar, wer die Sieger der Abstimmung sind. Die Stadtverwaltung hat die Stimmen zwar bereits ausgezählt. In einer zweiten Prüfung muss nun aber festgestellt werden, welchem der Vorschläge wieder Stimmen abzuziehen sind. An der Abstimmung haben nach Angaben der Wahlbehörde leider wieder 360 Schwedter mehrfach teilgenommen. Laut Abstimmungsbedingungen sind beide oder alle mehrfach abgegebenen Stimmen ungültig. Die 129 Stimmzettel von Personen, die keine Einwohner der Stadt Schwedt sind, wurden bereits im Vorfeld herausgerechnet.

26 Vorschläge von Bürgern, die aus dem Bürgerbudget über 75 000 Euro im Jahr 2019 finanziert werden sollen, standen diesmal zur Abstimmung. Das Ergebnis der Abstimmung wird auf der Sitzung des Wahlausschusses am 25. Oktober um 15.30 Uhr im Rathaus bekanntgegeben. Die Sitzung ist öffentlich.

Für die Jahre 2019 und 2020 gibt es in Schwedt ein Bürgerbudget in Höhe von jeweils 75 000 Euro.