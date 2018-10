Frankfurt plant mit sattem Plus

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Oberbürgermeister und die Kämmerin haben die Haushaltsplanung für 2019 und 2020 vorgelegt. Die Kosten für Personal und Soziales steigen, allerdings erhält die Stadt auch mehr Zuweisungen vom Land. Unter dem Strich soll ein sattes Plus stehen – zum Schuldenabbau.

In der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung hat am Donnerstag die Debatte zum Haushalt begonnen; der wichtigsten Planungsgrundlage für die Stadt. Kämmerin und OB haben diesmal einen Doppelhaushalt vorgelegt, was zuletzt 2013/2014 der Fall war. Damit will die Finanzverwaltung Spielraum für die Abarbeitung liegen gebliebener Jahresrechnungen gewinnen.

Das Haushaltsvolumen für 2019 liegt bei 257,3 Millionen Euro, 2020 bei 259,3 Millionen Euro. Hinter den Zahlen stehen die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, dem entscheidenden Plan für die Kommunalaufsicht, wenn es um die Genehmigung geht. Der ergänzende Plan ist der Finanzhaushalt, der Ein- und Auszahlungen, also auch Investitionen berücksichtigt. Entscheidend aber ist das Ergebnis: Es muss ausgeglichen oder positiv sein – was Frankfurt nach 2018 auch diesmal gelingt. Den Aufwendungen in 2019 stehen Erträge von 258 Millionen Euro gegenüber, woraus sich ein Plus von 684 800 Euro ergibt.

Doch das ist nur ein Anfang. In den nächsten Jahren muss die Stadt deutlich höhere, teils achtstellige Überschüsse erwirtschaften, um – wie vom Land gefordert – das aufgelaufene Minus in der Kasse von 117 Millionen Euro bis 2030 abzubauen. Alte Kredite sind hier noch gar nicht mit eingerechnet. Ebenso wenig der Reparaturrückstau. Zwar profitiert die Stadt vom Teilentschuldungsprogramm des Landes; 50 Millionen Euro will das Land übernehmen. Doch der Preis dafür mit Eigenbeiträgen und dem Schuldenabbau bis 2030 ist hoch.

Für Corinna Schubert ist dies daher auch das wichtigste Thema der Haushaltsdebatte. „Ich will eine ehrliche Diskussion darüber, ob das für uns machbar ist“, sagt die Kämmerin. Sie selbst ist skeptisch, weil damit Spielräume für Investitionen und Instandhaltungen verloren gehen, was wiederum Wertverluste beschleunigt. Entgegen der Auflage hat die Verwaltung deshalb das Jahr 2031 für den Abbau der Kassenkredite in den Satzungsentwurf hinein formuliert – als Anstoß für die Debatte.

Das Gute: Frankfurt profitiert vor allem davon, dass künftig mehr Geld aus Steuern vom Land auf die Kommunen verteilt wird. Außerdem beteiligt sich Brandenburg stärker an den vergleichsweise hohen Ausgaben für Soziales und die großen Kultureinrichtungen in Frankfurt. Aber auch die Stadt selbst geht beispielsweise von stetig steigenden Gewerbesteuereinnahmen aus. Sie sollen nächstes Jahr auf 15,3 Millionen Euro anwachsen.

Demgegenüber stehen höhere Ausgaben im Bereich Soziales, dem mit über 100 Millionen Euro größten Teilhaushalt. Auch die Personalkosten der Stadt – zu denen ebenso die für das Orchester zählen – steigen. Von 58,8 auf 63,7 Millionen Euro in den nächsten zwei Jahren. Grund dafür sind vor allem Tariferhöhungen, aber auch einige zusätzliche Stellen, die sich aus neuen Aufgaben wie Integration und Datenschutz ergeben. Der Personalplan weist für das nächste Jahr 912 Vollzeitstellen aus. 2020 sollen es 909 Stellen sein.

Zum Haushalt gehört – neben einem Sicherungskonzept – auch die Investitionsplanung. Aufgrund vieler aufgeschobener Maßnahmen plant die Stadt 2019 mit Investitionsauszahlungen in Höhe von 22,3 Millionen Euro – vom Softwareerwerb bis zur Rathaussanierung. Vieles wird über Fördermittel finanziert.

„Die Lage wird besser, aber sie ist weit entfernt von gut“, erklärte OB René Wilke bei seiner ersten Haushaltseinbringung. Die Stadt sei nach wie vor unterfinanziert und fahre weiter auf Verschleiß. Der Haushalt werde Enttäuschungen produzieren. „Wir erfüllen nicht alle Bedarfe und Erwartungen.“ Trotzdem habe die Verwaltung Prioritäten gesetzt. So soll mehr Geld für Spielplatzreparaturen, für die Instandhaltung von Kitas, für Sauberkeit und Ordnung sowie für die Weiterbildung der Rathausmitarbeiter ausgegeben werden. Außerdem sind zusätzliche Mittel für den Runden Tisch gegen Kinderarmut sowie bürgerschaftliche Projekte eingeplant.

Trotz vieler Haushaltsrisiken sei „eine Strategie von Brot und Wasser nicht der richtige Weg“, betonte das Stadtoberhaupt. Die Haushaltseinbringung dauerte bei Redaktionsschluss noch an. In den nächsten Wochen wird der Etat in den Fachausschüssen diskutiert. Ein Beschluss ist für Februar 2019 vorgesehen.