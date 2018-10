Heiß ersehnte neue Parkplätze für Pendler

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Weitgehend fertig gestellt sind die nächsten neuen Parkflächen am S-Bahnhof Strausberg-Stadt. Entlang dem Josef-Zettler-Ring 11 bis 19 werden die Straßen- und Tiefbauarbeiten fortgeführt, berichtete Bürgermeisterin Elke Stadeler am Donnerstagabend den Stadtverordneten. Die neuen Parkflächen reichen direkt bis an den Bahnsteig heran. Die zuvor fertig gestellten Stellflächen zwischen Müncheberger Straße und Josef-Zettler-Ring sind täglich stark ausgelastet. Für den geplanten Neubau des nördlichen Bahnsteigzugangs mit Rampe und Treppe könne noch kein Termin benannt werden. Dort würden Vorarbeiten mit umfangreichen Schutzrohrverlegungen ausgeführt, informierte Elke Stadeler. Um das Baufeld freizumachen, seien jetzt noch zahlreiche Umklemm- und Kabelumverlegungsarbeiten durch die Deutsche Bahn zu erledigen. Für die Gestaltung des Umfelds vom Bahnhof Strausberg-Stadt sind 3,5 Millionen Euro eingeplant. 77 Prozent davon bekommt die Stadt gefördert. Munitions- und Abfallfunde verzögerten den Ablauf zum Teil erheblich. (js)