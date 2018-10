Neues Gewerbegebiet am Flugplatz Strausberg

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Im Podium saßen sieben Leute, in den Stuhlreihen des Publikums vier. Dennoch arbeitete die Verwaltung mit dem Planer und Vertretern der Stadtwerke den Punkt „Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit für die Aufstellung eines Bebauungsplans mit dem Namen ,Gewerbegebiet Verkehrslandeplatz (West)’“ vorschriftsmäßig ab. Schließlich gibt es ein gesetzlich vorgeschriebenes Bebauungsplanverfahren, wenn die Bauleitplanung und dann alle darauf fußenden Baugenehmigungen rechtskräftigen Bestand haben sollen. Planer Peter Ebert vom Planungsbüro Stadt und Dorf stellte das Plangebiet zwischen der westlichen Flanke des Flugplatzes und der Straße Am Flugplatz noch einmal vor. Planungsrechtlich befindet sich die Fläche im Außenbereich, deshalb ist ein Bebauungsplan notwendig, um sie baureif zu machen. Die verkehrliche Erschließung soll über eine Straße geführt werden, die jeweils im Norden und Süden gegenüber dem Lehmkuhlenring abzweigt, so dass zwei vierarmige Kreuzungen mit der Straße Am Flugplatz entstehen und der Lehmkuhlenring damit quasi eine zweite Hälfte erhält. Ebert zeigte auf Fotos – Kenner der Örtlichkeit kennen es –, dass entlang dem Geh- und Radweg der Straße Am Flugplatz ein Erdwall von rund 14 Metern Breite und zwischen zwei und drei Metern Höhe aufgeschüttet ist, dessen Material seinerzeit bei der Erschließung des Gewerbegebiets Nord angefallen war. Der Wall habe keinen besonderen naturschutzrechtlichen Wert. Das Vorkommen von Grauammer, Neuntöter, Feldlerche und Zauneidechse sei bei der Untersuchung festgestellt worden. Die Planfläche bestehe weitestgehend aus Trockenrasen, konkret silbergrasreiche Pionierfluren und Grasnelkenfluren. Südlich bleibe eine dreieckige Fläche grün. Daran schließt sich eine drei Hektar große Fläche an, für die die Bauleitplanung eine Bebauungsoberkante von acht Metern und ausschließlich nicht wesentlich störendes Gewerbe bei einer Grundflächenzahl von 0,6 (60 Prozent der Fläche dürfen bebaut werden) vorsieht. Nördlich schließen sich sechs Hektar an, die zu 80 Prozent 18 Meter hoch bebaut werden dürfen.

Die Ringstraße soll einen 15 bis 16 Meter breite Straßenraum einnehmen, auf dem Alleebäume und die Regenwasserversickerung untergebracht werden. Die Planer haben bereits 30 Behörden mit einbezogen. Die Landesplanung und das Wirtschaftsamt des Landkreises hätten sich positiv geäußert.

Stefan Reinhard hatte die Teilnehmer zuvor über die vorhandenen Gewerbeflächen im Strausberger Norden ins Bild gesetzt: An der Kastanienallee und der Prötzeler Chaussee wie auch im Gewerbegebiet Nord seien keine größeren Grundstücke für Ansiedlungen mehr vorhanden. Diesen Mangel soll das neue Gebiet beheben. Schließlich habe Strausberg als Mittelzentrum eine Vorsorge für die Region bei der Ausweisung von Flächen für Gewerbeansiedlungen. Die Ringstraße des neuen Gebiets soll aber auch noch eine weitere Funktion erfüllen: Die später jenseits des heutigen Flugplatzzauns liegenden Gewerbestandorte könnten über sie mit erschlossen werden, stellte Peter Ebert in Aussicht. (js)