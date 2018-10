Traditionelles Abrudern in Beeskow

Eberhard Keil

Beeskow Zahlreiche Mitglieder des Ruderclubs Beeskow kam am Bootshaus zusammen, um traditionell die Saison mit dem Abrudern zu beenden. Früher war mit dieser Abschlussveranstaltung auch das Ende des Ruderns auf dem Wasser verbunden – heute hat sie eher nur noch symbolischen Charakter, denn moderne Sportkleidung und das Bootsmaterial ermöglichen die Ausübung des Sportes auch im Winter. Dazu sind in der Satzung des Vereins natürlich bestimmte Regeln zum Verhalten der Ruderer auf dem Wasser außerhalb der Saison vorgegeben und es erfolgt auch eine besondere Belehrung. Bei herrlichem Wetter dachte aber kein Sportler an ein Saisonende, so dass noch viele Ruderer in ihre Boote stiegen und die Herbststimmung auf der Spree genossen. Vor der Ausfahrt hatte die Vereinsvorsitzende Dagmar Voigt schon mal einen Jahresrückblick gegeben, sich bei den fleißigen ehrenamtlichen Helfern in der Werkstatt, den Übungsleitern und den Eltern bedankt, die bei der Vorbereitung und Betreuung bei den Regatten den Beeskower Ruderclub unterstützten.

Die zurückliegende Saison, so berichtete die Chefin weiter, war sehr erfolgreich. Die Leistungssportler konnten zahlreiche Regatta-Siege einfahren. Besondere Erfolge waren Landesmeistertitel im Einer und Vierer sowie im Ergometer-Rudern. Auch die Freizeitsportler haben mit 10 000 zurückgelegten Kilometern wieder eine tolle Leistung vollbracht.

Höhepunkt der Abruderveranstaltung war die Taufe von zwei Renn-Einern sowie einem Doppel-Zweier für die Wanderruderer. Dieser war aus altem Bestand gekauft und von Mitgliedern des Vereins wieder hergerichtet worden. Das Boot, hergestellt in den 1930-er Jahren, wurde auf den Namen „Röschi“ getauft – eine Ehrung für das langjährige verdienstvolle RCB-Mitglied Thomas Röschke. Landrat Rolf Lindemann und Bürgermeister Frank Steffen übergaben die Botte mit dem traditionellen Rudererspruch „Riemen- und Dollenbruch“ die Boote den Ruderern übergeben. Dank der finanziellen Unterstützung durch den Kreis und die Stadt war die Anschaffung der Renn-Einer überhaupt möglich geworden.

Die Leistungsruderer des Vereins ziehen sich nunmehr zum Wintertraining in die Halle zurück, die Beeskower Freizeitsportler haben derweil noch einige traditionelle Fahrten vor sich, so die Eisbein-, die Nikolaus- und zum Anfang des Jahres die Eierfahrt.