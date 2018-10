32-Jähriger führt Union Booßen

Hubertus Rößler

Booßen (MOZ) Beim Sportverein Union Booßen gibt es einen Führungswechsel. Nachdem Stefan Voss 17 Jahre lang die Geschicke des Vereins lenkte, trat er nicht mehr zur Wahl an. Neuer Vorsitzender ist Matthias Bosse. Der 32-jährige Kapitän der Ersten Mannschaft spielt seit den D-Junioren bei Union.

In Booßen endet eine Ära: Stefan Voss ist nach 17 Jahren im Amt nicht wieder zur Wahl des Vorsitzenden beim Sportverein Union angetreten. „Ich bin beruflich stark eingebunden und vorrangig in Berlin unterwegs. Als Vereinsführung sollte man aber als Ansprechpartner vor Ort sein, und da muss ich ehrlich zu mir selber sein, dass kann ich nicht immer garantieren“, erklärt der 44-Jährige, der von 2013 bis 2017 als Geschäftsführer der Messe und Veranstaltungs GmbH in Frankfurt tätig war und nun als Geschäftsführer eines Dachverbandes für freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Berlin arbeitet.

„In vielen Vereinen wird der Vorstand immer älter. Doch in Booßen war dies schon immer anders und davon lebt und zehrt der Verein“, sagt Voss. Zu den größten Erfolgen unter seiner Führung zählt er den Aufbau einer Jugendabteilung, die es vorher im Verein nicht gab und die über die Jahre gewachsen ist. Auch den Umbau der Sanitäreinrichtung und des Brunnens hat Voss in die Wege geleitet. Außerdem wurde ein Kunstrasenplatz geschaffen und er stieß die Konzeption zum Neubau des Vereinsheimes an.

Stefan Voss ist davon überzeugt, dass sein Nachfolger die Geschäfte in seinem Sinne weiterführen wird. Als einziger Kandidat trat Matthias Bosse zur Wahl an. Der 32-Jährige spielt im Verein seit den D-Junioren Fußball und steht als Kapitän der Ersten Männermannschaft nach wie vor auf dem Feld. „Sein Herz schlägt für den Verein. Er ist genau der richtige Mann an der richtigen Stelle“, meint Voss, der seinen Rückzug bereits vor einem Jahr im Verein angekündigt hatte.

Bosse erinnert sich: „Er hatte damals schon gesagt, dass er sich gut vorstellen könne, dass ich das Amt übernehme. Bei so einer ehrenamtlichen Funktion brüllen ja nicht alle gleich ,Hurra!‘. Aber ich bin ein Mensch, der gerne seinen Senf dazugibt. Wir haben uns dann mit dem Vorstand hingesetzt und die Weichen für die Zukunft gestellt“, erzählt Bosse, der vorher bereits als Kassenprüfer im Vorstand tätig war.

Er möchte gerne frischen Wind und neue Impulse in den Verein bringen. „Wir bauen derzeit unsere Facebook-Seite aus und wollen auch auf Instagram aktiv werden“, sagt Bosse, der im Vertrieb einer großen Krankenkasse arbeitet. Als Hauptprojekt sieht er den bereits weit fortgeschrittenen Neubau des Vereinsheims, der im kommenden Sommer offiziell eröffnet werden soll. „Es gibt aber eine ganz lange Liste von weiteren Projekten, die wir in Angriff nehmen wollen“, sagt Bosse.

Ganz konkret soll der Rasenplatz zwei neue Tore und eine modernere Bewässerungsanlage erhalten. Außerdem soll die Mitgliederzahl weiter erhöht werden, von derzeit 180 auf über 200 – und das im Idealfall im Jugendbereich. „Gleichzeitig wollen wir die ,Alten‘ so lange wie möglich an den Verein binden, dies könnte mit neuen Konzepten und Abteilungen geschehen.“ Bosse möchte auch die Zusammenarbeit mit dem Dorf und den Dorfvereinen mehr forcieren, stellte sich daher bereits an verschiedenen Stellen vor. „Wichtig ist natürlich immer die Suche nach Sponsoren und Unterstützern, um diese Ziele zeitnah zu realisieren. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden.“

Zu Bosses Stellvertreter wurde Frank Gohl gewählt, Trainer der Ersten Männer-Mannschaft. Er folgt auf Stefan Räthel. Schatzmeister bleibt Sebastian Witt, zum erweiterten Vorstand gehören nun außerdem Jürgen Scheuer (bauliche Entwicklung/Instandhaltung) sowie Danny Senges (Unterstützersuche/Werbung).