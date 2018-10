Viele Fragezeichen um die Konkurrenz

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt 346 Starter sind derzeit in der Anmeldeliste für den am Sonnabend ausgetragenen 11. Schlaubetalmarathon verzeichnet. Es gibt immer wieder kleinere Änderungen, da noch nicht alle ihr Startgeld überwiesen haben und andere sich abmelden. Die Nachmelder erscheinen ohnehin nicht mehr in der im Internet einzusehenden Liste.

Sowieso kennen die meisten Teilnehmer nicht so richtig ihre Konkurrenz. Die meisten Läufer hatten ihr Startgeld von der ausgefallenen Veranstaltung im Vorjahr nicht zurückgefordert und erscheinen daher automatisch auf der Meldeliste für dieses Jahr. So auch der Beeskower Geher Hagen Pohle, der beim Halbmarathon eingetragen ist. Doch der EM-Starter und Seriensieger des Viertelmarathons dieser Veranstaltung in den Anfangsjahren wird nicht kommen. „Ursprünglich wollte ich starten. Nach der EM stand erst einmal Regeneration an. Da die Weltmeisterschaft erst im Oktober stattfindet, beginnen wir erst am 5. November mit dem Training. Natürlich bewegen wir uns auch schon im Oktober, um nicht bei Null starten zu müssen, doch für den Schlaubetalmarathon reicht die Form nicht. Schließlich bin ich Leistungssportler und habe meinen Ehrgeiz. Da will ich nicht nur mitmachen“, erklärt der 26-Jährige, der gerade von einer Mehrtagesfahrt mit 70 weiteren Eisbären-Fans vom HC Neman aus dem weißrussischen Grodno heimgekehrt ist.

Damit steigen die Chancen für den 53-jährigen Eisenhüttenstädter Torsten Ledwig im Halbmarathon, dass es erneut mit einem Podiumsplatz bei einem Wettbewerb des Schlaubetalmarathons klappt. Zum zweiten Mal Gesamtzweiter im Marathon war er vor zwei Jahren, über die Hälfte der Distanz bereits zweimal Zweiter und einmal Dritter. Auch beim Viertelmarathon war der Diehloer schon auf dem zweiten und dritten Rang eingelaufen. Ledwig fühlt sich fit. „Vor einer Woche hatte ich beim Harzgebirgslauf über elf Kilometer die Altersklassen-Wertung gewonnen. Eigentlich bin ich ganz gut drauf, nur fehlt mir derzeit etwas die Frische. Ich hoffe, sie ist bis Sonnabend da.“ Etliche Male hatte sich Ledwig hinter seinem Sohn Felix platziert, der auch den Streckenrekord im Marathon hält. Er fällt dieses Mal jedoch verletzungsbedingt aus. Dafür bringt er von seinem Verein LAC Olympia 88 Berlin Ron Scheduikat und Tobias Singer mit. Beide wären im Viertelmarathon Podestplatz-Anwärter. Da sie gerade einen Marathon vor sich beziehungsweise hinter sich haben ist es fraglich, ob sie im Schlaubetal voll durchziehen.

Eine große Rolle könnte der Fürstenwalder Jörn Bartusch spielen, der für den Halbmarathon gemeldet hat. Seine Form stimmt, beim Storkower Seelauf vor zwei Wochen lief er über 15 Kilometer knapp vor dem Eisenhüttenstädter Jens Geiger und über zwei Minuten vor Torsten Ledwig ein. Mit Jan Prochaska (LG Nord Berlin) ist für den Marathon der Sieger von 2012 gemeldet. Angesichts der vielen zu erwartenden Nachmelder sind jedoch Prognosen dieses Mal ganz schwierig. (hb)