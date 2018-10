Junge Talente an grünen Tischen

Rainer Thümmel

Schwedt Mit dem Ferienbeginn steht beim JSV Schwedt im Nachwuchstischtennis nach den Uckermark-Meisterschaften noch einmal ein voller Spielbetrieb auf dem Programm.

Am Sonnabend um 10 Uhr empfängt die Landesliga-Schülermannschaft mit Motor Hennigsdorf den ungeschlagenen Tabellenführer. Am Sonntag ab 9.30 Uhr findet dann die erste Runde der Nachwuchs-Kreisliga in Schwedt statt. Diese Form des Vergleiches haben der ESV Prenzlau, ESV Angermünde und der TTV Templin ins Leben gerufen, um Nachwuchsspielern Vergleichsmöglichkeiten zu bieten, die sonst nur wenige Einsätze hätten. In diesem Jahr beteiligt sich auch wieder der JSV Schwedt mit einer Jungenmannschaft.

Schon die zuletzt ausgetragenen Kreismeisterschaften der Uckermark beim JSV Schwedt waren auf einem guten Niveau. Bei den C-Schülern setzte sich der Favorit Ben Thieme vom ESV Angermünde im Spielsystem „jeder gegen jeden“ mit nur einem Satzverlust sicher durch. Arved Schifter vom JSV Schwedt hatte diesmal bei einer soliden Leistung auch das notwendige Glück auf seiner Seite. Er konnte sich gegen seine Vereinskameraden Omar El Khatib und Lennard Zielke trotz starker Gegenwehr am Ende erfolgreich durchsetzen und somit den zweiten Platz erkämpfen.

Bei den B-Schülern setzte sich Fabian Halling (ESV Prenzlau) verdient gegen Friedrich Müller (ESV Angermünde) durch. Den dritten Platz belegte Rio Sternkiker vom JSV Schwedt.

Erfreulich, dass bei den B-Schülerinnen mit sieben Teilnehmerinnen ein recht großes Starterfeld zu verzeichnen war. In einem echten Endspiel konnte sich Nicole Masur (JSV Schwedt) gegen Nelly Star (TTV Templin) mit 3:1 durchsetzen.

Die JSV-Eleven Mahmoud El Khatib und Arne Seelig stellten sich der Konkurrenz bei den A-Schülern. Hier wurde in zwei Fünfer-Gruppen gespielt. Jeweils die Ersten und Zweiten ermittelten dann in einer Endrunde die endgültigen Platzierungen. Bei Mahmoud El Khatib forderte das kraftaufwendige Spiel nun doch seinen Tribut und er musste sich am Ende mit 2:3 gegen Paul Patzke geschlagen geben. Bei Punktgleichheit konnte er sich aber wegen dem deutlich besseren Satzverhältnis trotzdem über den ersten Platz freuen. Genau umgekehrt lief es bei Arne Seelig. Er erkämpfte einen 3:2-Sieg gegen Eric Arndt, bei gleichem Spielverhältnis fehlte ihm dann aber in der Satzdifferenz ein einziger Satz für den dritten Platz.

Die A-Schülerinnen waren nur mit zwei Spielerinnen angetreten. Um ihnen ausreichend Vergleichsmöglichkeiten zu bieten, wurden sie bei den Schülern integriert. Nicole Masur war bei den A-Schülern stark gefordert, konnte aber viele Erfahrungen in Hinblick auf den von ihr angestrebten Einsatz in der JSV-Schülermannschaft sammeln. Danielle Scholz trainiert noch nicht so lange beim JSV Schwedt. Sie durfte ihre ersten Wettkampferfahrungen bei den C-Schülern sammeln.

Bei den Jugendlichen war mit zehn Teilnehmern ebenfalls ein erfreulich großes Starterfeld angetreten. Über zwei Vorrundengruppen wurden die besten ermittelt. Um Platz 3 setzte sich Janek Holtz gegen seinen Templiner Vereinskameraden mit 3:1 durch. Das Mahmoud El Khatib, der eigentlich in der Jungenkonkurrenz nur Spielerfahrung sammeln sollte, nun im Finale gegen Paul Patzke stand, war die Überraschung des Championats. Beide krönten das Turnier mit einem gutklassigen Finale, dessen Ballwechsel von Teilnehmern und Zuschauern immer wieder spontan beklatscht wurden. Mahmoud holte am Ende sogar den Sieg nach Schwedt.

Bei den Erwachsenen belegte Birgit Neßler (SSV PCK Schwedt) den ersten Platz vor Ralf Schneider und Abu Bakr El Khatib (beide TTV Empor Schwedt).

Die Bereichsmeisterschaften des Landesbereiches Ost, zu denen die jeweils beiden Erstplatzierten qualifiziert sind, finden am 3. und 4. November statt.