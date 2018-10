Harter Brocken aus dem Ruhrpott

Ricardo Steinicke

Bernau Für den SSV Lok Bernau stehen an den kommenden beiden Wochenenden zwei Spiele vor heimischer Kulisse auf dem Plan. Das Heimspiel-Doppelpack in der 2. Basketball Bundesliga ProB startet aem Samstag um 19 Uhr mit dem Duell gegen die VfL SparkassenStars Bochum in der Erich-Wünsch-Halle.

„Wir wollen und müssen unseren Heimvorteil in den kommenden Spielen nutzen“, lautet die Ansage von Lok-Coach René Schilling. Mit nur einem Sieg aus vier Spielen stehen die Bernauer Basketballer unter Druck, nicht den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu verlieren.

Mit den VfL SparkassenStars Bochum erwartet die Bernauer ein ebenfalls siegeshungriger Gegner. Bochum läuft mit einer ausgeglichenen Bilanz von zwei Siegen und zwei Niederlagen ebenfalls den eigenen Erwartungen hinterher. Die Ruhrpott-Basketballer konnten bisher zwei Heimspiele gewinnen. Im Derby gegen Münster vor einer Woche platzte bei den Bochumern im Schlussviertel der Knoten. Nach dem 87:77 können sie mit breiter Brust nach Bernau reisen.

Die SparkassenStars Bochum haben einen im Kern starken und erfahrenen Kader. Mannschaftskapitän Felix Engel führt das Team als bester Passgeber an (12 Punkte, 5,3 Assists). Centerspieler Florian Wendeler räumt seit Saisonbeginn unter den Körben auf und sammelt neben durchschnittlich neun Rebounds auch über 13 Punkte pro Spiel ein. Daneben bringt der ehemalige Bundesligaspieler Marco Buljevic jede Menge Erfahrung und Routine mit.

Die beiden Neuzugänge Montreal Scott (Essen) und Albert del Hoyo Perez (Ibbenbüren) unterstreichen die Ambitionen und Offensivstärke von Bochum. Beide gehörten in der letzten Spielzeit zu den besten Schützen in ihren Ligen.

Für Bernau gilt es, mannschaftlich geschlossen den verletzungsbedingten Ausfall von Hendrik Drescher zu kompensieren und sich weiter zu steigern. Drescher hatte sich vor einer Woche im Spiel bei den Herzögen Wolfenbüttel im dritten Viertel einen Kreuzbandriss zugezogen und wird mehrere Monate fehlen. Das junge Team von Schilling möchte an die positiven Phasen des Wolfenbüttel-Spiels anknüpfen und mit den heimischen Fans im Rücken um den zweiten Saisonsieg kämpfen.

Lok-Coach René Schilling: „In Wolfenbüttel hatten wir in der zweiten Halbzeit einige starke Phasen, vor allem als wir uns die Führung erkämpft hatten und das Spiel hätten entscheiden können. Mit dieser Energie wollen wir Samstag starten und für unsere Siegchance kämpfen.“