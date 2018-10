Gipfeltreffen im Erich-Ring-Stadion

Kai Beißer

Erkner (MOZ) Das Gipfeltreffen steigt am Dämeritzsee: Am 8. Spieltag der Fußball-Landesliga Süd empfängt der ungeschlagene Spitzenreiter FV Erkner am Sonnabend um 15 Uhr im Erich-Ring-Stadion den Tabellenzweiten BSV Guben Nord.

Der FSV Union Fürstenwalde IIempfängt das noch sieg- und punktlose Schlusslicht Blau-Weiß Vetschau. Germania Schöneiche muss beim Tabellennachbarn FSV Glückauf Brieske/Senftenberg antreten, der zuletzt bei Dynamo Eisenhüttenstadt 0:5 unter die Räder kam, Blau-Weiß Briesen beim VfB Hohenleipisch, der nach drei Siegen zu Saisonbeginn etwas schwächelt.

Im Mittelpunkt des Interesses aber steht die Partie zwischen dem Tabellenführer und seinem ärgsten Verfolger. Der FV Erkner, der als Vorjahresdritter schon seine beste Landesliga-Saison gespielt hatte, thront nach sieben Runden noch ohne Niederlage an der Spitze des 16-er Feldes. Ein halbes Dutzend Siege stehen zubuche, lediglich gegen die Briesener hatte es am 4. Spieltag daheim ein 2:2 gegeben.

„Dennoch sehe ich uns alsAußenseiter. Der BSV Guben Nord hat gefühlte hundert Jahre in der Brandenburgliga gespielt und nach wie vor eine gestandene und erfahrene Mannschaft beisammen“, stapelt FVE-Trainer Heiko Schickgram tief. „Natürlich hat so ein Spitzenspiel eine gewisse Brisanz, aber wir wissendamit umzugehen, und klar wollen wir unsere Erfolgsserie möglichst fortsetzen“, sagt der 55-Jährige, der den Gegner übrigens in dieser Saison noch nicht selbst hat beobachten können.

Verzichten muss Schickgram weiter auf die langzeit-verletzten Björn Nehls (Kreuzband), Alexander Huth (Schulter) und Kapitän Erik Haase (Knie), „aber wir sind in dieser Saison zum Glück so breit aufgestellt, dass wir solche Ausfälle weitgehend kompensieren können“, ist der Trainer froh über den vergleichsweise tiefen Kader.

Für die Randberliner ist die Tabellensituation eher eine Randnotiz. „Es ist jetzt nicht das ,Spiel des Jahres’ für uns, dafür ist es noch viel zu früh in der Saison“, betont Mittelfeldmotor Sven Paprotny. „Es geht im Training immer noch recht entspannt zu. Aber wir wissen natürlich um die Bedeutung des Spiels und werden alles reinwerfen, um zu gewinnen“, versichert der 28-Jährige. Im Falle eines Sieges in dem Gipfeltreffen würden die Randberliner den Vorsprung auf die Konkurrenz auf mindestens vier Punkte ausbauen.

Dies wollen die Gäste, die im Sommer nach neun Jahren Verbandsliga-Zugehörigkeit die höchste Fußball-Spielklasse des Landes hatten verlassen müssen, aber natürlich unterbinden. Nur drei Abgänge hatten die Breesener zu verzeichnen – erstaunlich wenig für einen Absteiger. Das liegt vor allem an Franz-Aaron Ullrich, Spielertrainer und Integrationsfigur. Der hofft auf den Einsatz des starken Patryk Mrowca auf der linken Außenbahn. Der 26-Jährige, den noch immer Rückenprobleme plagen, war zuletzt arg vermisst worden.

Mit Tabellenplatz 2 sind die Gubener derzeit vollauf zufrieden, „auch wenn spielerisch noch Luft nach oben ist“, wie der Sportliche Leiter Roland Kunzke betont, den die 0:2-Heimniederlage gegen Neuling SG Groß-ziethen und das 1:1 zum Auftakt bei Germania Schöneiche, „als wir in der Nachspielzeit in Tiefschlaf verfallen sind“, noch immer ein wenig schmerzen.