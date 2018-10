Mit mehr Mut nach Rostock

Edgar Nemschok

Strausberg (MOZ) Die Fußballer hoffen an diesem Wochenende sicherlich noch einmal auf schönes Herbstwetter. Auch weil die Reise zu den Auswärtsspielen angenehmer wird. Der FC Strausberg, Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf und auch Victoria Seelow spielen auswärts.

Der FC Strausberg fährt am10. Spieltag der Fußball-Oberliga Nord zum FC Hansa Rostock II. Die Partie steigt schon am Sonnabend (Anpfiff, 14 Uhr) auf dem Nebenplatz des Rostocker Volksstadions. Nach fünf gewonnenen und vier verlorenen Spielen in der Saison liegen die Strausberger auf dem achten Tabellenplatz und damit eigentlich im Soll.

„Auch wenn einige in Strausberg nach unserem Blitzstart in die Saison schon des Öfteren den Begriff Regionalliga in den Mund genommen hatten, inzwischen hat sich alles wieder wenig relativiert. Wir sind gut, und alles wird sich auch weiter gut entwickeln. Aber die Liga ist stark wie nie. Und auch gegen Rostock wird es kein Zuckerschlecken“, sagt Strausbergs Trainer Christof Reimann. Die Partie im hohen Norden ist übrigens das Spiel des Tabellensiebten gegen den Achten. Beide Teams haben 15 Punkte. Rostock aber das bessere Torverhältnis.

Für Reimann gab es in der Woche eine Menge zu notieren. Anstatt einer Trainingseinheit in der heimischen Energie-Arena, absolvierte seine Mannschaft ein zusätzliches Testspiel gegen den Regionalligisten FSV Union Fürstenwalde. Nach einer schwachen ersten Halbzeit der Strausberger, die mit 0:6 endete, hat ihm der zweite Durchgang seiner Mannschaft durchaus gefallen. Dabei wird er die Erkenntnis gewonnen haben, dass, wenn die Mannschaft mutiger mitspielt, alles auch wesentlich besser aussieht. Die Strausberger gewannen die zweiten Halbzeit mit 2:0. Vor allem Spieler wie Tim Falk, Nikals Wittur, seit Wochen in guter Form, und vor allem Tino Istvanic, der nach seiner Verletzungspause sofort wieder auf Tempo 100 ist, machten Freude. „Rostock ist natürlich ein Brett“, sagt Reimann

1. SV Lichtenberg 9 24: 3 23

2. Greifswalder FC 9 21: 9 22

3. Tennis Borussia Berlin 9 18:10 20

4. Hertha Zehlendorf 9 18: 8 18

5. TSG Neustrelitz 9 14: 8 18

6. CFC Hertha 06 9 19:15 16

7. FC Hansa Rostock II 9 19:10 15

8. FC Strausberg 9 16:15 15

9. SC Staaken 9 18:18 9

10. FC Anker Wismar 9 7:13 9

11. Torgelower FC Greif 9 10:20 8

12. SV Altlüdersdorf 8 10:16 7

13. Brandenburger SC Süd9 10:19 7

14. 1. FC Lok Stendal 9 12:20 5

15. Blau-Weiß Berlin 9 2:13 5

16. Malchower SV 9 8:24 4

Beim Brandenburgligisten SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf wartet man indes, dass der Knoten in dieser Saison endlich platzt. Erst ein voller Erfolg und ein Remis stehen auf dem Konto der Mannschaft von Trainer Roman Sedlak. Platz 14 – das sind die Blau-Weißen nach der so erfolgreichen Vorsaison in der Landesliga einfach nicht gewohnt. Am vergangenen Wochenende standen sie noch im Landespokalwettbewerb und spielten dort gegen den FSV Optik Rathenow. Die Leistung war auch nicht überragend, so dass zusätzliches Selbstvertrauen tanken nach der deutlichen 0:4-Niederlage auch kein Thema war. „Was unser großes Manko derzeit ist, wir sind in einigen Situationen zu verspielt. Noch ein Haken, noch ein Haken, anstatt einfach mal mit Mut den Torabschluss suchen“, sagt Cheftrainer Roman Sedlak. Am Sonnabend geht es nun zum ungeschlagenen Spitzenreiter der Liga: Werderaner FC Viktoria. Aber im Fußball lässt sich nicht viel planen und schon gar nicht vorhersagen. Eventuell können die Blau-Weißen für eine Überraschung auf dem Arno-Franz-Sportplatz in Werder sorgen.

Nur drei von durchaus neun möglichen Punkten holten Seelows Brandenburgliga-Fußballer aus den zuletzt drei absolvierten Spielen. Gab es gegen Aufsteiger Grün-Weiß Lübben noch einen 5:1-Erfolg zu bejubeln, folgte die Ernüchterung auf dem Fuße – zwei ebenso bittere wie unnötige Schlappen. Zunächst mit 1:2 beim MSV Neuruppin und anschließend im Ostbrandenburg-Derby gegen den FC Eisenhüttenstadt. Damit wachsen bei Übungsleiter Peter Flaig wiederum die Sorgen vorm sonnabendlichen Gastspiel (15 Uhr) beim Schlusslicht SV Falkensee-Finkenkrug.

„Ich kann mir derzeit keinen Reim darauf machen und einen Grund erkennen, warum wir mit so unterschiedlichen Leistungen aufwarten“, grübelt Flaig. „Natürlich können eine ganze Reihe an Ausflüchte wie etwa Verletzungspech herhalten. Aber damit ist doch niemandem geholfen. Vielmehr muss jeder auf sich schauen und hinterfragen“, sagt der Victoria-Cheftrainer.

1. Werderaner FC Viktoria 7 15: 7 19

2. MSV Neuruppin 7 14: 6 16

3. Oranienburger FC Eintracht 7 14: 6 16

4. TSG Einheit Bernau7 17:10 15

5. FSV Bernau 7 12: 9 14

6. 1. FC Frankfurt 7 15: 8 11

7. TuS Sachsenhausen7 12: 7 11

8. Victoria Seelow 7 17:12 10

9. Union Klosterfelde7 14:17 10

10. Preussen Eberswalde 7 15: 9 8

11. Grün-Weiss Brieselang 7 15:19 8

12. FC Eisenhüttenstadt 7 8:19 7

13. Grün-Weiß Lübben 7 16:21 6

14. Blau-Wei0 Petersh.-Eggersd.7 10:14 4

15. Pr. Blankenfelde/Mahlow7 6:19 3

16. SV Falkensee-Finkenkrug7 4:21 1