Humboldt-Jungs lösen Final-Ticket

Gerald Hallmann

Eberswalde Beim Eberswalder Fußball-Turnier im Rahmen von „Jugend trainiert für Olympia“ konnte sich das Gastgeber-Team des Humboldt-Gymnasiums erneut durchsetzen.

In der Auftaktbegegnung überzeugte die Mannschaft der Sellheim-Oberschule durch viele Torchancen, die jedoch allesamt nicht genutzt wurden. Das machten die Kicker vom Finower Gymnasium deutlich besser. Sie trafen vornehmlich nach Kontern am Ende zu einem klaren 4:0-Erfolg.

Die Jungen vom Eberswalder Humboldt-Gymnasium ließen in ihrem ersten Match gegen die Westender zwar schön den Ball laufen, waren jedoch nachlässig im Abschluss. Im Anschluss an einen Eckball war jedoch Jakob Witte zur Stelle und drückte den Ball zum 1:0-Erfolg über die Linie.

In der folgenden Partie war Finow gegen die Humboldt-Schüler auf eine stabile Defensive aus und bot wenig Räume für erfolgversprechenden Kombinationsfußball. Anton Jur verwandelte einen Neunmeter zum Siegtreffer in letzter Minute für die Eberswalder.

In der Rückrunde trennten sich die Sellheim-Schüler von den Finower Gymnasiasten 1:1. Damit reichte den Kickern vom Humboldt-Gymnasium bereits ein Sieg in den verbleibenden beiden Spielen. Diese gestalteten die Gymnasiasten jedoch deutlich souveräner und gewannen jeweils mit 4:1.

Dass am Ende in dem wohltuend fairen Turnier einmal mehr das Humboldt-Gymnasium als Sieger vom Platz ging, war vor allem auf die große Ausgeglichenheit im Team zurückzuführen. Es folgte auf Platz zwei das Gymnasium Finow vor der Sellheim-Oberschule. Nun gilt es im Frühjahr, den Eberswalder Schulfußball beim Regionalfinale in Schwedt erfolgreich zu vertreten.(gh)

Eberswalde: Leon Fiedler, Jakob Witte (Tor), Titus Herrmann (2), Jonas Wolff, Lasse Volk (1), Maris Mierig (2), Jannis Theodor (2), Janis Grunert, Anton Jur (2), Erik Schrader