Übergangstrainer Harry Rath will die Pflichtsiege einfahren

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Von

Nach der Pokalspiel-bedingten zweiwöchigen Pause wird die Punktspiel-Serie für die Fußball-Mannschaften der Region mit dem 8. Spieltag fortgesetzt. Dabei hat Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt am Sonnabend ein Heimspiel.

Nach dem überraschenden 3:2-Sieg beim Oberliga-Absteiger Victoria Seelow kann sich Fußball-Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt etwas zurücklehnen. Immerhin sind es vier Punkte Abstand zu einem Abstiegsrang. Ausruhen wird sich erst einmal FCE-Trainer Andreas Schmidt. Am Sonnabend geht es mit dem Flieger nach Griechenland zum lang erwarteten zweiwöchigen Urlaub mit der Familie. Mit den Gedanken ist der Trainer jedoch oft bei seinen Mannen. Da der Flieger bereits am frühen Morgen abhebt, ist es sehr wahrscheinlich, dass Andreas Schmidt wie geplant im Hotel das Spiel des FC Eisenhüttenstadt beim vorjährigen Aufsteiger Grün-Weiß Lübben per Internet sogar live verfolgen kann. „So ganz vom Fußball abschalten kann ich im Urlaub natürlich nicht, auch wenn ich mit der Familie unterwegs bin. Ich werde schon mit der Mannschaft im Kontakt stehen.“ In erster Linie mit dem sportlichen Leiter Harry Rath, der für die beiden Wochen seine Funktion übernimmt. Wie übrigens auch vor Jahresfrist. Damals hatte der FCE unter Rath die Niederlagenserie gestoppt. Das ist Rath auch dieses Mal bereits mit dem Sieg in Seelow gelungen. Während der Dreier am Rande des Oderbruchs ziemlich überraschend kam, werden Siege in den nächsten beiden Partien gegen Lübben und gegen Schlusslicht SV Falkensee-Finkenkrug erwartet, da beide Teams Konkurrenten um den Ligaverbleib sind.

Allerdings hat Rath das Handicap zu verkraften, auf Kapitän Mariusz Wolbaum vorerst verzichten zu müssen. Er hatte vor einer Woche bei seinem Einsatz im Pokalspiel mit der Zweiten in Vogelsang wegen Schiedsrichter-Beleidigung die Rote Karte erhalten. „Wir haben vom Verband noch nichts gehört, auf alle Fälle jedoch können wir Mariusz Wolbaum am Sonnabend nicht einsetzen“, informiert Schmidt. Dennoch könne Rath laut Schmidt auf ein leistungsstarkes Team zurückgreifen. So ist Verteidiger Michel Becker nach seinem Urlaub wieder zurück, wird André Beuthel erneut aushelfen können und stehen beispielsweise auch die erfahrenen Carsten Hilgers und Christoph Nickel zur Verfügung. Verzichten jedoch muss Rath auf die privat verhinderten David Steinbeiß und Lukas Szywala, weiterhin verletzt sind Jens Brüllke, Sven Naumann und Danny Grünberg.

Zu Grün-Weiß Lübben erklärt Schmidt, dass der Gegner in der vergangenen Saison überrascht habe, es derzeit jedoch bei ihm nicht so läuft. „An guten Tagen kann diese Mannschaft jedoch wie wir jedes Team schlagen. Mit Romano Lindner und Valmir Tola verfügen sie über zwei schnelle Stürmer, aus der Abwehr schlägt René Trehkopf viele scharfe Pässe. Wir sind gewarnt, gegen einen angeschlagenen Gegner spielt es sich immer schwer. Mit Markus Müller fehlt ihnen wegen einer Gelb-Roten Karte ein Leistungsträger.“

Vor einer Auswärtsaufgabe steht eine Liga tiefer der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt. „Mit dem Wissen, dass wir beim 1. FC Guben noch nie gewinnen konnten und dem Wollen, es diesmal zu schaffen, fahren wir mit einer gehörigen Portion Respekt nach Guben. Die Mannschaft liegt uns einfach nicht, erschwerend hinzu kommt, dass uns unter der Woche ein Magen-Darm-Virus erwischt hat“, erklärt Dynamo-Trainer Dirk Liedtke. So weiß er nicht, wer am Sonnabend fit ist. Zudem hat sich Innenverteidiger Yvan Ngoyou beim A-Jugendspiel in Burg am Sonntag am Knie verletzt. „Grundsätzlich gibt es keinen Grund, die erfolgreiche Startelf vom Spiel gegen Brieske zu ändern. Allerdings haben sich einige Spieler unter der Woche nicht im Training gezeigt, dementsprechend werden wir als Trainerteam darauf reagieren. Die Tabelle zeigt deutlich auf, wir sind der Favorit und diese Rolle nehmen wir auch so an“, ist Liedtke dennoch optimistisch.

In der Landesklasse Ost steht für den Tabellen-Dritten Müllroser SV das Spitzenspiel beim zweitplatzierten FSV Luckenwalde II an. Mit vier Siegen und drei Unentschieden sind die Schlaubetaler in der Liga ungeschlagen. Diese Serie soll auch noch am Sonnabend Bestand haben. Bei den Schlaubetalern ist man darob optimistisch, da sie bei der Luckenwalder Reserve noch nie verloren haben. Allerdings wissen die Gäste nicht, was sie am Sonnabend erwartet. Schließlich trägt die erste Mannschaft ihr Spiel bereits am Freitag aus, es könnten also einige Akteure aus dem Oberliga-Kader gegen Müllrose auflaufen. Da die Müllroser Ü 35 ebenfalls am Freitag spielt, ist von den Alten Herren dieses Mal keine Hilfe zu erwarten. Das sei laut MSV-Trainer Dirk Herrgoß auch gar nicht nötig, da ihm für das Spiel in Luckenwalde voraussichtlich 16 Akteure zur Verfügung stehen. Verletzt ist lediglich Oliver Seifert, der nach seiner Augen-Operation voraussichtlich gegen Ende der Hinrunde von den Ärzten grünes Licht erhalten könnte. „Es wird ein schweres Spiel, zumal auf Kunstrasen. Doch der ist für beide Mannschaften ungewohnt“, erklärt Herrgoß.