Umleitung als weltfremd kritisiert

Nadja Voigt

Bliesdorf (MOZ) „Seit Jahren wird an der Ortsdurchfahrt in Eichwerder gebaut. Dazu gibt es eine offizielle Umleitung, die die Gemeinde Bliesdorf und deren Gemeindestraßen überhaupt nicht tangiert“, hält Bliesdorfs Bürgermeister Reiner Labitzke fest. Zur offiziellen Umleitungsstrecke gehören ausnahmslos höher gestufte Straßen wie Landes- und Kreisstraßen mit einem erheblichen Umfahrungsweg. Genutzt aber wird nicht die Strecke über Altwriezen sondern über Schulzendorf, Vevais, Bliesdorf in Richtung Bochows Loos.

„In Sorge um den Erhalt, der eigentlich gut erhaltenen Gemeindestraßen, wandte ich mich über das Amt Barnim-Oderbruch an die entsprechenden Behörden des Landes. Diese Strecke ins und aus dem Oderbruch ist wesentlich kürzer und wird in der Praxis genutzt“, konstatiert Labitzke. In dem Schreiben der Gemeinde Bliesdorf sollte erreicht werden, dass durch den erheblichen Mehrverkehr (unerträglich für eine kleine Gemeindestraße) Schäden im Bereich der Straße und der Bankette von der zuständigen Straßenbehörde reguliert werden. Auf diese Forderung reagierte man mit dem Hinweis, dass jedem frei steht, welche Straße benutzt werde, ärgert sich Reiner Labitzke. Die Anfrage zur Sperrung des Bahnüberganges Bochows Loos von Matthias Düntsch sei bezeichnend dafür, wie weltfremd die ausgeschilderte eigentliche Umleitungsstrecke war und ist, so der Bliesdorfer Bürgermeister.

Zum Hintergrund der vom 17. Oktober bis 2..November angekündigten Bauarbeiten am Bahnübergang Bliesdorf–Bochows Loos fragte Matthias Düntzsch (Bürger für Wriezen und Barnim-Oderbruch in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Gewerbe, Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Landwirtschaft und Tourismus (GOSULT). Düntzschs Frage zielte letztlich aber vor allem auf die Erreichbarkeit des Ortsteils Eichwerder. Aufgrund der Straßenbauarbeiten sei dieser eine Insel, erklärte er in der vergangenen Woche und wollte wissen, ob der Rettungsdienst informiert sei. Erst kürzlich habe er selbst zum Telefon gegriffen, nachdem ein umgestürzter Baum für mehrere Stunden eine Straße blockierte.