Stadtansichten in Öl, Acryl und Aquarell

Heinz Köhler

Frankfurt (Oder) „Frankfurt – oder mehr“ lautet der Titel der Ausstellung von Wolfram-Werner Kipsch, die am Sonnabend um 16 Uhr in der Spectrum-Galerie im Baumschulenweg 48 eröffnet wird. Die Laudatio hält Galerist Stefan Kunigam, der Saxofonist Harald Seyfarth sorgt für die musikalische Umrahmung.

Zu sehen sind rund 100 Arbeiten des 1943 in Frankfurt geborenen Autodidakten, der 1961 nach einer Lehre zum Landmaschinenschlosser vor allem durch seinen Militärdienst bei der Marine in Peenemünde, wo er die Bekanntschaft mit dem Maler und Grafiker Karl-Heinz Kuhn machte, zur Kunst kam. Später wurde er von Werner Voigt betreut, der den Volkskunstzirkel des Halbleiterwerkes leitete. Bekannt wurde Wolfram-Werner Kipsch durch seine Aquarell-Kalender mit Frankfurter Motiven und seine Malkurse, die er seit einigen Jahren regelmäßig anbietet. In seiner 36. Ausstellung werden nicht nur Aquarell-, Acryl- und Ölgemälde zu sehen sein, sondern auch malerische Experimente. Sie kann bis zum 17..November, montags bis freitags von 10 bis16 Uhr im Baumschulenweg 48 besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.