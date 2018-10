Lebensfreude mit der Kamera

Marion Thomas

Erkner Zu Hause in … lautet der Titel unserer Serie, in der Menschen aus der Region vorgestellt werden. Das können Frauen und Männer sein, die schon immer hier leben oder hier ihre Wahlheimat gefunden haben. Heute: Alfred Janisch aus Erkner.

Es gibt kaum ein bedeutendes Ereignis in Erkner, bei dem Alfred Janisch nicht mit seiner Kamera zugegen ist – der agile Rentner wuselt überall, knipst dutzende Fotos, woraus er große Bildtafeln fertigt und so auf seine Weise eine Chronik gesellschaftlichen Lebens in Erkner schreibt. „Ich freue mich einfach, dass ich fotografieren darf“, gesteht der 84-Jährige. „Ja, und dafür lässt er alles andere stehen und liegen“, fügt seine Frau Marlies trocken hinzu. Dann lachen beide aus vollem Herzen, schauen sich liebevoll an und verstehen einander ohne weitere Worte.

Zu seinem Hobby fand Janisch spät. Aufgewachsen in Erkner, wollten seine Eltern gute Bildung für ihren Sohn, gaben ihn während des Krieges zu Verwandten nach Briesen, damit er keine Angst vor ständigem Bombenalarm haben müsse. Nach dem Krieg schickten ihn die Eltern nach Westberlin an eine „gute Schule“, damit er nach dem Abitur studieren könne. „Mein Traum war es, Architekt zu werden.“ Daraus wurde nichts, weil er in der 12. Klasse sitzenblieb und „keinen Bock“ auf Wiederholung hatte. Er lernte Maurer, begann ein Ingenieurstudium, finanzierte dies mit Nebenjobs, so als Zeitungsverkäufer in der S-Bahn zwischen Westkreuz und Sonnenallee. Dabei entdeckte er sein Herz für ein eigenes Geschäft in Berlin-Steglitz – mit Zeitungen, Tabak, Lotto und Kartenverkauf für BVG und Hertha. Er weint seinem geplatzten Kindertraum keine Träne nach: „Ich bin mit meinem Leben zufrieden“, sagt er heute.

Dann kam der August 1961. Seine Familie lebte nach wie vor in Erkner, auch seine Jugendliebe Marlies. Am 12. August verlobten sich beide, in der anschließenden Nacht wuchs plötzlich die Berliner Mauer. „Anfangs haben wir uns über Zaun und Stacheldraht hinweg zugewunken oder -gerufen.“ Doch bald war auch das vorbei. „Meine Eltern durften erst 1968 ausreisen, Marlies drei Jahre später.“ Kein Wunder, dass er den 9. November 1989 als „den schönsten Tag in meinem Leben“ bezeichnet. Elf Jahre später, als Rentner, zog es ihn zurück ins Elternhaus nach Erkner.

1971, endlich vereint, betrieben die Janischs fortan gemeinsam den kleinen Laden. Eine Kundin freute sich derart über ihren riesigen Lotto-Gewinn, dass sie den beiden jeweils 500 D-Mark schenkte. „Wir konnten es kaum glauben!“ Alfred Janisch kaufte sich kurzentschlossen seine erste Kamera. „450 Mark, so ein teures Ding hätte ich mir sonst nie geleistet.“

Er fotografierte alles, was ihm vor die Linse kam: Blumen und Landschaften, alte Häuser, schräge Bilder, Menschen. Er probierte viel, lernte, um im selben Atemzug zu betonen: „Ich bin blutiger Laie. Fotografieren ist mein Hobby, ein Profi bin ich nicht.“ Nun, seine Fotografien sprechen für sich: Sie sind lebensnah und zeigen meist fröhliche Menschen. „Ich rede gern mit den Leuten, bringe sie zum Lachen. Und dann schauen sie halt freundlich in die Optik“, verrät er sein Geheimnis.

Am liebsten fotografiert er Kinder, sie seien offen, ehrlich und machten „keine Zicken“. Erkner liebt er als seine Heimat, mag die Menschen und die wundervolle Umgebung, engagiert sich ehrenamtlich in mehreren Vereinen, wofür er am Tag der Deutschen Einheit einen Ehrenpreis der Stadt Erkner erhielt.