Bettina Winkler

Steinhöfel (MOZ) Der Vertrag für den Beitritt der Gemeinde Steinhöfel zum Amt Odervorland wurde auf Schloss Steinhöfel im feierlichen Rahmen unterschrieben. Damit ist der Zusammenschluss – für den das Land eine Einmalkostenpauschale von 500 000 Euro gibt – ab Januar besiegelt.

„Heute ist der Höhepunkt auf den wir seit Monaten hingearbeitet haben“, sagte Marlen Rost, Amtsdirektorin von Odervorland. Im Schloss Steinhöfel wurde am Donnerstag der öffentlich-rechtliche Vertrag zum Beitritt der Gemeinde Steinhöfel ins Amt Odervorland besiegelt. Die vier beteiligten Gemeinden Steinhöfel, Berkenbrück, Briesen und Jacobsdorf hatten nach zähem Ringen um die Rahmenbedingungen und vielen Informationsgesprächen mit den Bürgern schließlich per Beschluss die vierte Auflage des Vertragsentwurfs abgesegnet.

Die Zeremonie glich einer Eheschließung. Die geladenen Gäste hatten sich in Schale geworfen und feierliche Gesichter aufgesetzt. „Das ist ein historischer Moment. Wir brauchen nicht mehr fragen, ob wir wollen. Wir sagen: Ja“, so Marlen Rost. Und dann machte sie gemeinsam mit Steinhöfels Bürgermeisterin Renate Wels den Auftakt zum Unterschriften-Marathon. Amtsdirektorin, Bürgermeister und deren Vertreter mussten sieben Seiten unterschreiben – was einige Zeit in Anspruch nahm. Mit einem Gläschen Sekt wurde auf die Zukunft angestoßen.

Gisbert Zastrow, Vorsitzender der Gemeindevertretung Steinhöfel, sprach beim Zusammenschluss von einem großen Erfolg. „Es ist die richtige Entscheidung für den Erhalt und die Entwicklung unseres ländlichen Raumes“, äußerte sich Horst Wittig, Ortsvorsteher von Beerfelde. Wunschkandidat für einen freiwilligen Zusammenschluss – für den das Land Brandenburg Gemeinden eine Einmalkostenpauschale von 500 000 Euro in Aussicht stellt – wäre von Anfang an Odervorland gewesen. „Wir wollten kein Anhängsel von Fürstenwalde oder einer anderen Stadt sein“, so Wittig.

Nur positive Impulse aus dem Beitritt erwartet Berkenbrücks Bürgermeister Andy Brümmer. „Kräfte bündeln und sich austauschen, das kann die Entwicklung unserer Dörfer in Zukunft nur voran bringen“, begrüßte auch Gerd Schindler, Bürgermeister von Briesen, das Anliegen.

Der unterschriebene Vertrag, der wie Marlen Rost betonte, kein starres Gerüst sei und jederzeit nachgebessert werden könne, wird nun nochmals zum Ministerium des Inneren und für Kommunales zur endgültigen Genehmigung – vorab gab es schon Gespräche, so dass mit Einwänden von Seiten der Kommunalaufsicht nicht zu rechnen ist – geschickt.

Ab 1. Januar 2019 hat das Amt Odervorland dann vier Gemeinden mit 22 Ortsteilen zu verwalten. Rund 10 000 Einwohner leben auf einer Gesamtfläche von etwa 340 Quadratkilometern. 18 Freiwillige Feuerwehren, zwei Grundschulen und acht Kindertagesstätten werden in Trägerschaft des Amtes sein.

Die Verwaltungen der Gemeinde Steinhöfel und des Amtes Odervorland werden in Zukunft alle Aufgaben gemeinsam erledigen. Angestrebt ist ein größerer Verwaltungssitz in Briesen, in Steinhöfel wird es eine Außenstelle für bürgernahe Belange weiterhin geben.