Die heilige Cäcilie

Carmen Winter

Frankfurt (Oder) Während Pfarrerin Beatrix Forck sich auf die Legende von der heiligen Cäcilie berief, als sie das Publikum am Mittwochabend in der St.-Gertraud-Kirche vor dem prächtigen Marienaltar begrüßte, erinnerte Hannah Lotte Lund, Direktorin des Kleist-Museums, an den vielstimmigen Kohlhaas, der bei den Kleist-Festtagen 2017 am gleichen Ort zur Aufführung kam. Sie hofft, dass die Gewalt der Musik und die Kraft der Sprache hier noch öfter Publikum und Akteure der Festtage zusammen bringen.

Dann erklang gewaltig die Orgel unter den Händen von Thomas Noll. Mit dem Präludium in g-moll von Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901) konnte das Publikum sich auf den Text einstimmen, die Augen schließen, um sich zu konzentrieren oder den Blick schweifen lassen über die Altarfiguren und das viele Gold. Barbara Schnitzler ließ Kleist dann ohne Umschweife zu Wort kommen. Sie las die Legende, die Kleist Ende des 16. Jahrhunderts in Aachen ansiedelte, als wäre sie gerade erst geschehen. Die langen Kleistschen Sätze blätterte sie vorm Publikum auf, so dass kein Missverstehen, oder sich zwischen Satzteilen und Erzählperspektiven verirren, möglich war. Unwillkürlich versuchte man beim Zuhören, den Text nach seinem Sinn in der heutigen Zeit zu befragen. Da planen vier junge Männer, ein Kloster zu überfallen. Sie sind ganz sicher, dass das Volk sich ihnen anschließen wird und einer von ihnen hat dergleichen schon öfter inszeniert. Aber die Gedankengänge wurden von der Orgel unterbrochen. Diesmal improvisierte Noll auf der Sauer-Orgel. Leise, dunkle Töne ließ er mit helleren in den Dialog treten. „Was kommt?“, schienen sie zu fragen. Im zweiten Teil der Geschichte – sechs Jahre sind vergangen – sucht die Mutter der jungen Männer nach ihren Söhnen, spricht mit Augenzeugen und findet sie schließlich in geistiger Verwirrung aber körperlich gutem Zustand in einem Irrenhaus. Noch einmal improvisierte Noll. Gespenstisch ließ er die Orgel brummen und pfeifen. Die Töne klangen wie aus weiter Ferne. Eine Legende aus alter Zeit wurde erzählt. Aus diesem Kontrast zwischen der heutigen, klaren Lesart von Barbara Schnitzler und der unheimlichen, mystischen Orgelmusik entstand die Spannung des Abends. Im Text verzieht sich dann ein fernes Gewitter gleich wieder. Das Kloster glänzt schöner denn je, die Mutter reist ab, bekennt sich bald zum katholischen Glauben und die Söhne sterben „einen heiteren und vergnügten Tod“. Mit der Vermutung, dass keine andere, als die heilige Cäcilie selbst, das Wunder der Rettung des Klosters und die Verwirrung der Angreifer vollbracht hat, wird der Zuhörer entlassen. Noll beschloss den Abend mit einem weiteren Stück von Rheinberger. Dem ersten Satz der Fantasie H-dur, die wieder gewaltig den Kirchenraum füllte, aber auch romantische Klänge bereit hielt. Das Publikum hatte kein Problem damit, so lange begeistert zu klatschen, bis Thomas Noll von der Orgelempore herabgekommen war und sich mit Barbara Schnitzler gemeinsam verbeugen konnte.

Wer ein Festival organisiert, braucht ein glückliches Händchen bei der Auswahl der Programmpunkte. In diesem Fall gehörte es Annette Handke, die Barbara Schnitzler und Thomas Noll für diesen Abend zusammen führte.