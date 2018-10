Quitten für jedermann aus dem Scharwenka-Garten

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Das Scharwenka-Kulturforum in Bad Saarow ist bekannt für seine vielfältige Nutzung. Es gibt ein Museum und eine Galerie, Konzerte und Talk-Abende. Jetzt ist auch Obst im Angebot: Gegen Spenden gibt das Haus Quitten aus dem eigenen Garten ab.

Um nicht nur das Haus in der Moorstraße, sondern auch den umgebenden Garten so weit wie möglich in seinen früheren Zustand zu versetzen, hatten die ehrenamtlichen Mitstreiter aus dem Scharwenka-Kulturforum-Verein auf dem Freigelände vor einigen Jahren eine Streuobstwiese angelegt – so, wie früher auch der Komponist Xaver Scharwenka dort eine besaß. Ein alter Birnbaum stand noch, hinzu kamen Apfel und Kirsche sowie ein Quittenbaum.

Nun trägt der Baum in seinem dritten Jahr an dieser Stelle Früchte wie noch nie zuvor. Die noch vergleichsweise dünnen Äste ächzen unter der Last. Das Obst ist zwar noch nicht hundertprozentig reif, geerntet werden kann aber. Quitten reifen nach. Doch wohin mit der ganzen Pracht? Die Leiterin des Hauses, Gerlinde Stobrawa, hat daher eine Aktion ersonnen. Interessenten können sich Quitten abholen – gegen eine kleine Spende, die der Arbeit des Hauses zugute kommt. Verwendet werden können die Quitten zur Herstellung von Marmelade oder auch schlicht als Duftspender.

Möglich ist die Abholung am Wochenende zu den Öffnungszeiten, heute, am Sonnabend und am Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr, sowie vor den Veranstaltungen.

Peter Wachalski, Vorstandsvorsitzender der Scharwenka-Stiftung, hat für künftige Jahre bereits neue Ideen: „Wir könnten Kontakt mit einer Brennerei aufnehmen, um aus den Früchten Schnaps herstellen zu lassen“, sagt er.(bs)