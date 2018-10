Reden ist silber – oder diamanten

Diamantenes Ehepaar: Waltraud und Hans-Jürgen Hosenfelder haben ihren 60. Hochzeitstag am Donnerstag noch ruhig angehen lassen. Gefeiert wird am Sonnabend mit Familie und Kollegen im Goldenen Hahn. © Foto: Gerrit Freitag

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Heutzutage ist vieles schnelllebig und unpersönlich, dabei können Liebesbriefe und Unterhaltungen der Anfang einer langen Beziehung sein. Wie bei Waltraud und Hans-Jürgen Hosenfelder, die nun Diamantene Hochzeit feiern.

Ein Nachbar gratuliert Waltraud und Hans-Jürgen Hosenfelder vom Hausflur aus. „Meine Frau hat’s mir erzählt“, ruft er noch und geht dann weiter die Stufen hinab. Bei den Hosenfelders steht außerdem ein großer Blumenstrauß auf dem Tisch, von ehemaligen Kollegen – ansonsten ist „ein normaler Tag“, wie Hans-Jürgen Hosenfelder klarstellt. Dass sich die 81- und der 83-Jährige vor genau 60 Jahren das Jawort gegeben haben, spielt am Donnerstag keine allzu große Rolle bei den beiden. „Nachher trinken wir noch Kaffee zusammen“, sagt Waltraud Hosenfelder.

Die Feier zur Diamantenen Hochzeit findet erst diesen Sonnabend statt, im Goldenen Hahn in Markendorf. Das Jubiläumspaar erwartet dann an die 30 Gäste, darunter die meisten der vier Kinder, neun Enkel und sieben Urenkel. „Wir freuen uns, dass mal wieder die ganze Familie zusammen ist“, sagt Waltraud Hosenfelder. Die Kinder haben die meisten Hochzeitsbilder der beiden für die Feier mitgenommen. Nur ein gerahmtes Hochzeitsbild von 1958 hängt noch im Schlafzimmer.

Da kannte sich das Paar vier Jahre. „Wir haben uns Silvester 1954 kennengelernt, bei mir zu Hause“, erinnert sich Waltraud Hosenfelder, die eine Feier veranstaltet hatte. Dass sie den jungen Mann mal heiraten wird, dachte sie damals nicht sofort. Aber schick fand sie ihn direkt, habe ihn sich dann „geangelt“. 17 Jahre alt war sie da.

Dass sie über 60 Jahre später noch mit ihm verheiratet sein wird, war ihr zu dieser Zeit nicht klar. Aber, das wirft ihr Mann direkt ein: „So etwas gab es nicht, dass man an Trennung gedacht hätte.“ Zwar zanken beide auch mal. „Aber an einen großen Streit kann ich mich gar nicht erinnern“, sagt die 81-Jährige. Wenn, dann hätten sich beide immer ausgesprochen, sich nicht einfach so schlafen gelegt und sich auch mal beim anderen entschuldigt, wenn sie gemerkt haben, dass sie falsch lagen. „Das sollte man beherzigen.“

Highlights gab es in ihren Ehejahren viele – Einschulungen und Jugendweihen der Kinder und Enkel zum Beispiel. Ihr Ältester Urenkel wird schon 13, die drei jüngsten kamen vergangenes Jahr auf die Welt. „Ein Höhepunkt war auch unsere Silberhochzeit“, erinnert sich Waltraud Hosenfelder. Da bekam das Paar eine Schiffreise vom Halbleiterwerk geschenkt, in dem sie arbeitete.

Ihr Mann war bei der Bahn. Erst arbeitete er als Maschinenschlosser, dann als Tontechniker und schließlich leitete er das Kulturhaus Völkerfreundschaft. Als beide sich kennenlernten, führte Hans-Jürgen Hosenfelders Weg zur Nachtschicht bei der Bahn immer am Haus seiner Liebsten vorbei. „Wir haben uns dann immer aus dem Fenster unterhalten“, erinnern sie sich. Auch bei Kinobesuchen kamen sie sich näher. Im April 1955 ging er dann aber zur Armee. „Da haben wir uns immer Briefe geschrieben“, erzählt Waltraud Hosenfelder. Mittlerweile würde ja niemand mehr schreiben, sagt sie. Außer übers Handy. „Das finde ich nicht so gut.“ Denn es sei wichtiger, miteinander zu reden. Heutzutage eine Ehe über 60 Jahre zu führen, funktioniere weniger gut. „Die Leute haben keine Ausdauer, würde ich sagen.“

Geheiratet hatten sie und ihr Mann damals auch nicht aus praktischen Gründen, „sondern aus Liebe“. Ihr gemeinsames Leben sei zwar mitunter stressig, aber immer sehr schön gewesen. Für die Zukunft wünschen sie sich vor allem Gesundheit. „Wir sind ja noch einigermaßen auf dem Deck“, sagt die 81-Jährige lachend.