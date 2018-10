Armenierin will mit Trockenfrüchten deutschen Markt erobern

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Als gesunde Alternative zu Süßigkeiten stellt die Armenierin Lusine Khamisyan die von ihrer Firma hergestellten Trockenfrüchte dar. Von Strausberg aus will sie damit den mitteleuropäischen Markt erobern.

Gesundheitsbewussten Menschen sind die breit gefächerten Sortimente an Trockenfrüchten in gut sortierten Märkten vertraut: Voller Vitamine, Mineralien und Antioxydantien, Pflanzenfasern und Ballaststoffen, werden ihnen jede Menge gesundheitsfördernde Wirkungen zugeschrieben. Und besser als Schokoriegel und andere süße Snacks sind sie allemal. Wie also will eine Jungunternehmerin aus Armenien, die in der Stadt Hatcik eine Trockenfrüchte-Produktion betreibt, im europäischen Markt Fuß fassen? „Unsere Trockenfrüchte unterscheiden sich von den hier angebotenen einfach im besseren Geschmack“, sagt die noch nicht einmal 30 Jahre alte Frau selbstbewusst. Das sei ihr Alleinstellungsmerkmal. Ansonsten gebe es für getrocknete Aprikosen im Armenischen sogar ein eigenes Wort. Sie gelten dort sogar als Naturmedizin gegen Herz- und Kreislaufkrankheiten.

Den Weg in den europäischen Markt ebnen soll der jungen Armenierin der Strausberger Unternehmer und Innovationsnetzwerker Professor Edgar Klose. Mit seiner InnoConcept GmbH stellt er sich seit Jahren als Mentor im Förderprogramm Erasmus Young Entrepreneurs der Europäischen Union zur Verfügung. Zwei polnische, zwei türkische und einen holländischen Jungunternehmer mit armenischen Wurzeln betreute er bereits als Host-Entrepreneur (Gastgeber). Seit 1. September ist Lusine Khamisyan in seiner Firma im Stic zu Gast. Nächste Woche reist sie zu einer Fachmesse für Trockenfrüchte nach Paris.

Für die Firmenleitung fit gemacht hat sich die gelernte Krankenschwester mit einem Bachelor-Abschluss in Geschäftspsychologie an der Jerewaner Universität und Kursen wie einem für die Entwicklung lokaler Produktion und Vermarktung lokaler Marken in Japan. Bei der Anleitung durch Edgar Klose kommt ihr sehr entgegen, dass dieser fließend Russisch spricht. Schließlich studierte er Anfang der 1960er-Jahre an der damaligen Shdanow-Universität in Leningrad und promovierte 1973 am Lebedew-Institut für Physik der Moskauer Akademie der Wissenschaften. Mit seiner Firma InnoConcept entwickelte Klose Methoden und Geräte wie das PlantVital 5000 für die Messung der Pflanzenvitalität und des Stresszustandes von Pflanzen. Weil dies besonders für Wüsten und Steppen relevant ist, kooperierte er dabei besonders mit usbekischen Wissenschaftlern. „Bei unserer Arbeit mit ausländischen Gästen streben wir immer an, den Gedanken der Nachhaltigkeit in ihrem unternehmerischen Denken zu verankern“, sagt Klose zu seinen Intentionen. Gesunder Mensch, gesundes Tier, gesunde Pflanze und gesunde Umwelt seien sein Credo. Beim Landrat hat er dafür Unterstützung gefunden. Märkisch-Oderland ist inzwischen Referenzlandkreis als Gesundheitsregion. Für den Aspekt gesunder Tiere und Pflanzen ist er im bayerischen Chiemgau auf offene Ohren und so viel Interesse gestoßen, dass er dort eine InnoConcept-Niederlassung eröffnet hat. „In Bayern gewinnen ökologischer Landbau und Tierzucht in letzter Zeit dynamisch an Bedeutung“, berichtet Klose, „nicht zuletzt lässt sich das sogar am Wahlergebnis vom vergangenen Sonntag ablesen.“ Perspektiven sieht er dort in der Hanfproduktion und Übergang zur Blattdüngung, um die Übersättigung des Bodens mit Nährstoffen zu reduzieren.

Für Lusine Khamisyan ist Edgar Klose nicht zuletzt ein wichtiger Helfer in Fragen der deutschen Rechtsvorschriften: „Hier lerne ich, welche Dokumente für Einfuhren notwendig sind und welche Zertifikate meine Waren brauchen, um hier vermarktet werden zu dürfen. Diese Rahmenbedingungen könnte ich von Armenien aus keinesfalls so effizient erkunden. Dafür bin ich Herrn Klose und den Fördermittelgebern sehr, sehr dankbar.“