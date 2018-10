Neue Wagen rollen gen Norden

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Niko Wünsche hat den Kanal voll. Er fährt täglich mit dem RE3 nach Berlin und hat die lange Zeit der Streckenteilung über Berlin-Lichtenberg ärgerlich überstanden. Dennoch hat er Folgendes beobachtet: „Interessanterweise fahren auf dem RE3 grundsätzlich die ältesten Fahrzeuge, von den DDR-Loks BR 143 bis zu den ältesten Wagen der Gattung DBuz. Der RE1 ist schon immer besser bestückt, auch der RE5 fährt längst mit modernen Wagen und wenigstens teilweise mit neuen, energiesparenden Loks.“ Außerdem ärgert er sich, weil es bislang keine Nachlässe für Kunden gab, die morgens in nur drei Wagen gestapelt stehen mussten. Fehlende Haltegriffe, stickige Luft, „abgeranzte Wagen“ und „verdreckte Toiletten“ hätten ihn doch sehr an DDR-Zeiten erinnert. „Der DBuz ist ohnehin viel lauter. Dazu kommen dann leider unrunde Räder, die den Wagen teilweise so ins Schwingen bringen, dass man vor Lärm sein eigenes Wort nicht hört.“

Anke Lücke vom DB-RegionalenKundendialog schreibt: „Vom 9. Februar 2017 bis zum 12. Oktober 2018 kam es am Karower Kreuz zu Bauarbeiten an der Strecke. Aufgrund der dadurch resultierten Brechung der Linie RE3 in BerlinHauptbahnhof kam es zu einem erhöhten Mehrbedarf an Fahrzeugen. Da durch den zusätzlichen Verbrauch nicht genügend Regionalexpresswagen zur Verfügung standen, kam es zum Einsatz alter Wagenparks. Diese Wagenparks der älteren Bauart waren nicht mit einer Klimaanlage und einem Getränkeautomaten ausgestattet.“ Eine Bahn-Sprecherin ergänzt: „Inzwischen werden die Züge der RE3 aber ausschließlich mit Neubau-Wagen gebildet und sind heute auch so im Einsatz.“ Und zwar mit vier statt drei Wagen, bestätigt die Mitarbeiterin. „Bis November sind es vier Wagen plus Fahrradwagen, also insgesamt fünf, von November bis April dann vier Wagen (ohne Fahrradwagen).“