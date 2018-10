Verein „Zeitreise“ erhält Zuschlag

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Der Kreistag von Märkisch-Oderland hat am Mittwochabend nach hitziger Diskussion einen weitreichenden Beschluss gefasst. Künftig wird der Seelower Verein „Zeitreise“ im Auftrag des Kreises die inhaltliche Arbeit der Gedenkstätte auf den Seelower Höhen übernehmen.

Das Verfahren ist ungewöhnlich und bisher neu: Der Landkreis bleibt Träger und Finanzierer der Seelower Gedenkstätte, die an die größte Schlacht des Zweiten Weltkrieges auf deutschem Boden erinnert. Die inhaltliche Arbeit übernimmt hingegen ein Verein. Es gebe einen Grund für diese geplante Konstellation, erläuterte Tobias Seyfarth, Leiter des Schulverwaltungsamtes des Kreises. „Es gibt starke Defizite, was die konzeptionelle und pädagogische Arbeit angeht“, sagte er. Die Erlebnisgeneration sei kaum noch da. Und es sei nicht gelungen, junge Menschen mit ansprechenden Angeboten zu locken, ihnen die Geschichte näher zu bringen. „Diese Erinnerungsstätte ist uns aber als Kreis außerordentlich wichtig“, betonte Seyfarth. Deshalb sei man den Weg der Ausschreibung gegangen. Es gab zwei Bewerber, einmal den Verein Zeitreise und einen aus Hamburg.

In einem Vergabeverfahren seien Kriterien bewertet und bepunktet worden. Der Seelower Verein „Zeitreise“ sei dabei als der geeignete Partner ermittelt worden, mit dem ein entsprechender Dienstleistungsvertrag unterzeichnet werden soll.

Kritik gab es von Frank Galeski namens der Fraktion der Linken. Er bemängelte, dass dieses inhaltlich und politisch so wichtige Thema nicht ausreichend im Bildungsausschuss besprochen worden sei, die Verwaltung vielmehr ihr Verfahren durchgezogen habe und nun ein fertiges Ergebnis präsentiere. Er beantragte, dass die Vorlage noch einmal in den Bildungsausschuss geht. Rückenstärkung erhielt er von Fraktionschef Burkhard Paetzold /Bündnis 90/Die Grünen - Pro Zukunft). Das Verfahren scheine sehr subjektiv, sagte er.

Mehrere Abgeordnete stießen sich vor allem am Wertungskriterium „Befähigung, Qualifkation des Bieters“. Dafür erhielt „Zeitreise“ Null Punkte, der Hamburger hingegen zwei. Seyfarth verwies darauf, dass es in jedem Verfahren immer um die Gesamtwertung, nie um einen einzelnen Punkt geht. Ronny Kelm (SPD) sprach sich für eine Abstimmung aus. „Es ist ein Ergebnis, das den Kreis voranbringt. Und es ist gut, dass Menschen aus der Region die inhaltliche Arbeit tragen werden.“

Landrat Gernot Schmidt (SPD) warb vehement für eine Abstimmung. „Wir stehen am Anfang eines Prozesses“, betonte er. Die Sacharbeit beginne erst mit dem Beschluss. „Wir bleiben als Eigentümer und Finanzierer voll in der Verantwortung.“ Dies letztlich auch durch einen noch zu bildenden Beirat, der die inhaltliche Arbeit begleiten soll. Henrik Wendorff (Bauern) sprach sich ebenfalls für eine Abstimmung aus. Es sei jetzt noch genügend Zeit, den Dienstleistungsvertrag auszugestalten und Details zu klären. Linken-Fraktionschef Uwe Salzwedel konterte, dass es nicht für oder gegen einen Bieter, sondern um das Verfahren an sich gehe. Es fehle wiederholt die nötige Transparenz. Vizelandrat Friedemann Hanke (CDU) verwies auf den Auftrag des Bildungsausschusses, wonach die Verwaltung agieren solle. Das bestätigte auch Cordula Dinter (CDU), die einen der Bildungsausschüsse selbst geleitet hatte und das Vorgehen als abgestimmt wertete. Es gab ein Hin und Her, wann wie in welchem Bildungsausschuss berichtet oder nur auf Nachfrage informiert worden ist.

Gernot Schmidt bot an, dass der Vertrag vor Unterzeichnung erst dem Bildungsausschuss und auch dem Kreistag vorgelegt wird. „Wir müssen jetzt diesen Weg gehen“, appellierte er an die Abgeordneten. Und versicherte, dass die Akteure des Vereins „Zeitreise“ über die nötige Qualifikation verfügen. Der Antrag der Linken auf Zurückstellung wurde schließlich mehrheitlich abgelehnt worden. 24 Abgeordnete stimmten dann für und neun gegen die Vorlage der Verwaltung, vier enthielten sich. Andreas Vogel vom Verein versicherte nach der Abstimmung gegenüber dieser Zeitung die fachliche Kompetenz für die Aufgabe. Das gehe auch aus den mehrseitigen Bewerbungsunterlagen hervor. Warum im Verfahren in der Position eine Null erscheint, sei ihm rätselhaft.