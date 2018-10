Alles nur Übung

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Baustellenzäune, rot-weißes Polizeiabsperrband, auf einem Schild der Hinweis „Lebensgefahr – Sprengarbeiten“. Mehrfach hat es in den vergangenen Tagen in der Innenstadt gekracht. Der Rums ist weithin hörbar. Was geht vor auf dem Gelände der alten Polizeiwache an der Pfeilstraße?

MOZ erkundigte sich beim neuen Eigentümer der Immobilie, der Johanniter-Unfallhilfe. Nein, die Explosionen wie überhaupt die Vorgänge auf dem Grundstück stünden in keinem Zusammenhang mit dem Projekt der Johanniter zur Entwicklung des Quartiers. Dies seien nicht die Vorbereitungen zum Abriss oder Abbruch selbst, versicherte Regionalvorstand Ralf Opitz. Weitere Angaben zu den aktuellen Geschehnissen wollte er allerdings nicht machen.

Wie unsere Zeitung aus sicherer Quelle erfuhr, handelt es sich um Übungen von Spezialeinsatzkräften der Polizei. Die nutzen das verwaiste Gelände vorübergehend für Ausbildungszwecke, wozu auch Sprengungen gehören. „Wir haben von der Aktion nichts gewusst. Einige Kinder haben sich wahnsinnig erschrocken, als es knallte“, so Astrid Neick, Leiterin der Kita „Regenbogen“, die fast nebenan liegt. „Wir hätten uns vorab eine Information gewünscht.“ Bis Ende Oktober sollen die Übungen dem Vernehmen nach abgeschlossen sein.

Dann nämlich will die Johanniter-Unfallhilfe ihrerseits mit ersten Arbeiten starten, was Opitz denn auch bestätigte. Die Abbruchgenehmigung liege vor. Zurzeit laufe die Ausschreibung. Im November soll es mit dem Entkernen losgehen. Parallel bereitet das Planungsbüro die Unterlagen für den Bauantrag vor. Der, so Opitz, soll noch dieses Jahr gestellt werden. Erklärtes Ziel ist es zunächst, den Abriss so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen. Denn: 2019 will die Stadt die Pfeilstraße sanieren. Die Zufahrt würde sich dann schwierig gestalten. Aus diesem Grund will der neue Eigentümer auch erst das geplante Wohnhaus an der Pfeilstraße errichten. Tagespflege sowie Kita folgen. Rund 13 Millionen Euro investieren die Johanniter in den Standort, den die Polizei Ende 2015 aufgegeben hat.