Farbenfrohe Landschafts-Impressionen

Mara Kaemmel

Schöneiche 13 Aquarelle von Jutta Kelp werden derzeit in der Gemeindebibliothek präsentiert. Die 77-jährige Woltersdorferin hat für diese Ausstellung in der Kultourkate ausschließlich Landschaftsimpressionen ausgewählt, die sie im Laufe mehrerer Malkurse auf Rügen, Hiddensee oder im Oderbruch zu Papier gebracht hat.

Schon als Schülerin bewies Jutta Kelp Talent. Sie träumte von einem Beruf als Porzellanmalerin oder Gartenarchitektin, bekam aber keine Lehrstelle. So wurde sie medizinische Assistentin in der Radiologie. Erst kurz vor der Rente griff sie wieder zum Pinsel und probierte sich in der Seidenmalerei aus – bis sie die Aquarellmalerei für sich entdeckte.

„Das ist eine schwierige Technik“, sagt sie. „Bei Öl- oder Acrylmalerei kann alles wieder übermalt oder weggewischt werden. Bei Aquarellen muss weiß bleiben, was weiß sein soll.“ Zu ihren Lieblingsmotiven zählen neben Landschaften auch Blumen. Sie zeichnet nach der Natur oder nach Fotos. Mitunter dient ihr auch ein gekaufter Blumenstrauß als Vorlage. Dass ihre Werke hell und farbenfroh daher kommen, ist gewollt. „Ich mag keine dunklen Bilder“, erklärt sie. „Das Leben ist schon schwer genug. An Bildern will man sich erfreuen.“

Inzwischen hat Jutta Kelp einen Namen in der Region. Sie ist Mitglied der Kunstfreunde Erkner, gibt selbst Malkurse in Köpenick. In der Gemeindebibliothek sind ihre Landschaftsaquarelle noch bis zum 14. Dezember während der Öffnungszeiten zu sehen.(mk)