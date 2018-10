Mehr Achtsamkeit im Büro

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Zum dritten Mal fand in der Angermünder Stadtverwaltung ein Gesundheitstag statt, zu dem alle Mitarbeiter eingeladen waren, von Büroangestellten im Rathaus über Mitarbeiter des Bauhofes bis zu Erzieherinnen in den Kitas. Die Barmer Gesundheitskasse war hier zum dritten Mal mit einem maßgeschneiderten betrieblichen Gesundheitsvorsorgeprogramm zu Gast, das von den Stadtbeschäftigten sehr gut angenommen wird. „Wir richten unsere Präventionsangebote nach den Bedürfnissen und Wünschen der Unternehmen und Mitarbeiter aus und haben im Vorfeld die Interessen befragt“, erklärt Steffen Kasprick, Regionalgeschäftsführer der Barmer.

Standen im vergangenen Jahr im Angermünder Rathaus gesunde Ernährung und Trinken im Vordergrund, wünschten sich die Mitarbeiter in diesem Jahr die Themen Herzgesundheit, Stressbewältigung und Achtsamkeit. Einen ganzen Tag lang war die Barmer mit Partnern wie dem Sanitätshaus Fuchs und der Physiotherapie Dorte Maleck im Rathaus präsent. Sie boten Vorträge an, wie mehr Achtsamkeit Stressbelastungen und damit das allgemeine Krankheitsrisiko senken hilft. Entspannungsübungen konnten die Mitarbeiter selbst ausprobieren. Besonders nachgefragt war ein individueller Gesundheitscheck bei einem Herz-Coach. „Wir verstehen unter Gesundheitsprävention nicht nur Blutdruck- oder Cholesterinmessungen, sondern möchten, dass die Teilnehmer etwas mitnehmen für ihren Alltag im Beruf und Zuhause. Wir wollen Anleitungen geben, was jeder selbst auch am Arbeitsplatz für seine Gesundheit tun kann und auch Arbeitgeber aufklären und informieren“, erklärt Steffen Kasprick. Immer mehr Firmen der Region würden das Angebot der betrieblichen Gesundheitsprävention annehmen, weil sie deren Bedeutung für die Senkung des Krankenstandes und für das Wohlbefinden und die Motivation der Mitarbeiter im Betrieb erkannt haben. „Wir haben viele Stammfirmen. Mit der Stadtverwaltung Angermünde arbeiten wir seit drei Jahren zusammen“, so Steffen Kasprick.