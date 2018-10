Artisten zeigen Kindern Kunststücke

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Mit dem heutigen Unterrichtsende beginnen für Brandenburger Schüler die Herbstferien. Statt Langeweile bieten ihnen Freizeiteinrichtungen in Fürstenwalde zwei Wochen lang volles Programm.

Kinderladen: Kürbis Schnitzen Girlanden Basteln läutet am Montag das Ferienthema „Tipps und Tricks rund um Halloween“ ein. Es wird gebastelt und am 24. und 25. Oktober ein letzter Ausflug in den Schulgarten unternommen. „Um die Beete winterfest zu machen“, sagt Leiterin Miriam Garcia. Am 29. und 30. Oktober erlernen Kinder, ebenfalls täglich, 10 bis 16 Uhr, Kunststücke von Artisten des Circus Bombastico.

Nordclub: Eine Stunde länger, bis 21 Uhr, stehen die Clubtüren in den Ferien offen. Film-abend, Kinderparty, Pokerabend und Bowling sind nur einige Angebote. Am Montag starten die Ferien mit Tennis, ab 16 Uhr, und am 2. November enden sie mit einer Halloweenparty ab 17 Uhr. Anmeldungen für das Schlittschuhlaufen in Berlin, 30. Oktober, sind noch möglich.

Südclub: Beim offenen Treff, täglich bis 30. Oktober, 9 bis 15 Uhr, können Kinder im Grundschulalter ihre Ferien nach Lust und Laune im Südclub gestalten. Auf dem Bauspielplatz, sagt Leiter Matthias Bogdan, könne mit Holz gebastelt werden.

Jugendbasis Alpha1: Schon ab 12 Uhr empfängt der Jugendclub in Mitte täglich Ferienkinder. Mitmach-Angebote gibt es am Mittwoch, ab 14.30 Uhr, wenn die Holz-AG für Weihnachten bastelt und die Koch-AG am Donnerstag, ab 15 Uhr, mit Lebensmitteln experimentiert. Am 29. Oktober, ab 15 Uhr, werden Kürbisse zu gruseligen Halloween-Fratzen umgestaltet. „Geplant sind auch Nachmittage, an denen wir Musikinstrumente ausprobieren“, kündigt Mitarbeiter Thomas Zwiener an.

Bibliothek: Der Tag der Bibliotheken am 24. Oktober fällt in die Herbstferien; neben dem traditionellen Bücherflohmarkt gibt es dazu ein umfangreiches Programm. Am Mittwoch, ab 10 Uhr, ist das Berliner Kindermusiktheater mit dem Stück „Nine Mond und Prof. Knolle von der Rolle“ zu Gast in der Kufa (4 Euro, Anmeldung erforderlich). Mit einem Ideenworkshop beginnt am Montag, 16 bis 17 Uhr, zudem der einwöchige Workshop zum „Makerspace“, eine Art offene Kreativ- und Lernwerkstatt, die ab dem nächsten Jahr monatlich zu einem anderen Thema stattfinden soll. (amd)