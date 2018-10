Labyrint-Festival in der Doppelstadt

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mehr als 80 Künstler sind ab heute beim internationalen Foto- und Multimedia-Festival Labirynt in Frankfurt und Słubice zu Gast. Die Eröffnung mit den Bürgermeistern beider Städte findet um 15.15 Uhr im Słubicer Kulturhaus Smok statt. Von dort aus beginnt eine Wanderung von Ausstellung zu Ausstellung, die abends durch Vorträge, Performances und eine Videopräsentation ergänzt wird. Am Sonnabend und Sonntag führt die Kunstreise ins nahe gelegene Urad, zum Hauptfriedhof, zur Volkshochschule, zum Kunstmuseum in die Rathaushalle, zum Collegium Polonicum und zur ehemaligen Grundschule Mitte – dort sind die Ausstellungen der Künstler den ganzen Samstag über von 11–18 Uhr geöffnet. Alles wird deutsch-polnisch übersetzt. Der Eintritt ist kostenlos.

Das alte Schulhaus wird zum zweiten Mal temporär für das Labyrint-Festival genutzt. Es steht seit 2015 leer. Das Gebäude wurde 1965 als Polytechnische Oberschule „Lucie Hein“ gebaut. Zuletzt diente das es übergangsweise der Grundschule Erich Kästner als Domizil. Anfang des Jahres entschieden die Stadtverordneten, dass das Gebäude abgerissen werden soll, damit dort ein Hotelkomplex entstehen kann. Seit Juli trägt Michael Kurzwelly nun Spuren, Geschichten und Dokumente über das Leben der Schule zusammen. Sein Ziel: ein lebendiges Porträt der Schule. „Wenn das Gebäude erst einmal verschwunden ist, verblassen Erinnerungen schnell“, sagt der Frankfurter Aktionskünstler. Ein erstes Zwischenergebnis verarbeitet er zu einem begehbaren Kunstwerk im ehemaligen Lehrerzimmer der Schule. Besucher können der Installation gern eigene Erinnerungen, Spuren und Gegenstände hinzufügen. Am Sonntag um 10 Uhr gibt es außerdem die Möglichkeit, mit den Künstlern in der Schule ins Gespräch zu kommen. Das Motto des Festivals lautet in diesem Jahr „Syndrom des Übermaßes“.

www.labirynt.slubice.eu