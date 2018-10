Hetze im Internet

Kerstin Ewald

Werneuchen (MOZ) #dislike, zu deutsch: ablehnen – so heißt ein Projekt, das Jugendliche gegen Hassreden im Internet wappnen soll. Was kann man gegen die Hetze tun? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine Seminargruppe angehender Sozialassistenten in der Bildungsstätte „Kurt Löwenstein“.

„Gab es eigentlich Hate Speech (zu deutsch: Haßrede) schon, als es noch kein Internet gab?“, fragt eine junge Frau in die Runde ihrer Mitschüler von der Berliner Rackow-Schule. „Na, klar!“, antwortet einer, „das kommt auch auf der Straße vor.“ Die jungen Männer und Frauen aus Berlin sitzen im Park der Werneuchener Bildungsstätte – rundherum um den Aschenbecher. „‚Bikini statt Burka’ stand doch einmal auf Wahlplakaten“, sagt ein junger Mann, der sich konzentriert an der Diskussion im Seminarraum beteiligt. „Das ist auf jeden Fall auch Hate Speech“, sagt ein lässiger Jugendlicher mit Basecap, um dann einzuräumen: „Naja, ich beleidige auch gerne mal.“

Der junge Mann gibt sich „cool“ und ist bemüht, nicht allzu aufgeschlossen zu wirken. Nichtsdestotrotz scheint ihn das Thema zu interessieren, denn ihm fallen gleich einige Beispiele zu Hate Speech ein. „Wir müssen die oder die ausrotten“, ist eines davon. Der Ausspruch ist nicht in Ordnung, findet er genauso wie seine Mitschüler.

„Die Diskussion hat heute gut funktioniert“, resümiert Marc Rüdiger, Bildungsreferent des Kurt-Löwenstein-Hauses den zweiten Vormittag des Seminars. Er ist dort für das Projekt #dislike zuständig, das „Kontrapunkte“ gegen Hetze im Netz setzen will. Die Seminare, die sich vornehmlich an junge Leute aus sozialen und erzieherischen Berufen richten, sind ein Teil seines Projektes. Es gehört auch eine Webseite dazu, auf die man seine eigenen Beiträge, Fotos, Videos gegen Hassrede hochladen kann.

„Die Jugendlichen sind heute gar nicht mehr so viel bei Facebook unterwegs“, erklärt der Medienspezialist Rüdiger. „‚Facebook ist was für die Älteren’“, sagen seine Seminarteilnehmer. Die nutzen dafür eher die Nachrichtenplattform Instagram, um dort beispielsweise schnell mal Bilder und Videos auszutauschen.

Wenn im Netz jemand hetzt, grob beleidigt oder versucht, einen anderen zu erpressen – dies bespricht Rüdiger mit den Jugendlichen – dann gibt es Möglichkeiten, sich zu wehren. Man kann zum Beispiel untragbare Kommentare bei Stellen melden, die auf solche Ätzerei spezialisiert sind. Der Verein „#ich bin hier“ ist so ein möglicher Anlaufpunkt im Netz. Von dort aus werden zum Beispiel sachliche Gegenreden verfasst und an den kritischen Stellen platziert.

Rüdigers Kollegin Laura Bischof, die ihn als Volontärin bei dem Drei-Tages-Seminar unterstützt, diskutiert leidenschaftlich mit den Teilnehmern. „Einzelne Gruppen von Minderheiten dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden“, versucht sie die Teilnehmer zu überzeugen, die ein durchaus ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden zeigen. Zu schnell, erklärt sie den Jugendlichen, werden Gruppen für Probleme verantwortlich gemacht, die vorher schon da waren.

„Schwul sein, das ist doch nicht menschlich“, ist ein Spruch, der in der Runde fiel. Und es ist nicht sicher, ob die Pädagogen heute alle vom Gegenteil überzeugen können. „Es ist klar, dass die Leute ihre Haltungen nicht mal eben ändern durch so einen Workshop“, meint Marc Rüdiger ein, es sei auch nicht unbedingt Ziel seiner Seminare. „Deine Meinung ist ok“, signalisiert er seinen Gesprächspartnern, versucht aber dabei immer zu verstehen, warum jemand zum Beispiel diskriminiert. Wichtig sei es, eine Haltung zu zeigen, auf die Jugendliche sich vielleicht später erst positiv beziehen. Zur Projekt-arbeit gehöre auch, nie genau zu wissen, wie wirksam solche Begegnungen sind. Immerhin habe er von Lehrern schon positive Rückmeldungen bekommen. Die Schüler würden nun schon besser erkennen, wenn jemand hetzt.