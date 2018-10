Finower Trio beerdigt Landesstraßen

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Mit einer symbolischen Beerdigung haben Viktor Jede, Martin Knoll und Marcel Keller für das Bündnis Eberswalde die Altenhofer Straße zu Grabe getragen. Ihre drastische Aktion wollen sie als Protest gegen den schlechten Zustand aller Landesstraßen im Stadtgebiet verstanden wissen.

Ein aus Holz gezimmertes Kreuz und ein Tannenzweig haben die drei Finower dabei, als sie sich kurz nach 13 Uhr nahe der Brücke über den Finowkanal für vielleicht 30 Sekunden auf die Altenhofer Straße stellen. Die Örtlichkeit ist gut und schlecht zugleich gewählt. Zum Ersten besteht die Fahrbahn an dieser Stelle aus besonders fiesen Schlaglöchern und Bodenwellen. Zum Zweiten aber erschwert eine leichte Rechtskurve die Sicht der sich ständig umblickenden Männer auf die von hinten anrollenden Autos. Doch alles geht gut. Bevor es wirklich gefährlich werden könnte, gehört die L 293 wieder ausschließlich dem Verkehr.

„Wir sind mit unserer Geduld am Ende“, sagt Viktor Jede, der im Eberswalder Stadtparlament dem Bündnis Eberswalde, der mit zwei Mitgliedern kleinsten Fraktion, vorsteht und überdies den Stadtteilverein Finow führt. Bei den Kommunalwahlen im Mai kommenden Jahres werde er auf jeden Fall wieder antreten und hoffe, den Stimmanteil der Wählergemeinschaft vergrößern zu können. Auch seine beiden Mitstreiter bei der symbolischen Beerdigung wollen sich um ein Stadtverordnetenmandat bewerben.

„Das hier ist aber keineswegs schon Wahlkampf. Das ist Notwehr“, erklärt Martin Knoll, der mit Viktor Jede zusammen bereits im Frühjahr damit Schlagzeilen produziert hatte, dass sie ein Schlagloch an der Eberswalder Straße für kurze Zeit mit Blumen bepflanzten. „Der miserable Zustand der Landesstraßen sorgt dafür, dass die Anwohner schon früh am Morgen durch den Krach vorbeifahrender Lastkraftwagen aus dem Schlaf gerissen werden. Und dass immer wieder völlig unnötige Autopannen zu beklagen sind“, ergänzt Marcel Keller.

Das Trio ist überdies darüber empört, dass die Vertreter des Landesbetriebes Straßenwesen bis heute nicht auf die Einladung reagiert hätten, die ihnen vom Bündnis Eberswalde bereits im Juni ausgesprochen worden war. „Auf unser Einschreiben gab es keinerlei Reaktion. Nicht einmal eine Eingangsbestätigung“, betont Viktor Jede.

Im Landesbetrieb weiß dessen Pressesprecherin Cornelia Mitschka um die Kritik, die auch im städtischen Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt immer wieder am Zustand der Altenhofer Straße und generell von Landesstraßen geübt wird. „Das Land Brandenburg hat eine Prioritätenliste für die Instandsetzung und den Ausbau von Landesstraßen festgelegt, die sich nach Zustand, Verkehrsaufkommen und Unfallgeschehen richtet“, erklärt die Sprecherin. Die L 293 sei demnach als nachrangig eingestuft worden. Deshalb könne ein grundhafter Ausbau nicht in Aussicht gestellt werden, obwohl die Altenhofer Straße zum größten Teil aus Pflastersteinen bestehe, die mit einer dünnen Asphaltschicht überzogen seien. Deutliche Verwerfungen der Fahrbahn seien ausgeprägt, die Deckschicht sei verschlissen, ein komplettes in sich geschlossenes Regenentwässerungssystem fehle ... Die L 293 sei 2007 von Eberswalde ans Land übergeben worden. Seither habe die Unebenheit der Fahrbahn zugenommen. Hingegen habe sich grundsätzlich an ihrem Zustand nichts geändert. Wenn es zum Bau der Ortsumgehung für die B 167 komme, werde die L 293 zur Kommunalstraße abgestuft, führt Cornelia Mitschka aus.

Falls der Landesbetrieb die Einladung zu einem Vor-Ort-Termin weiter ignoriere, werde der symbolischen Beerdigung demnächst eine Großdemonstration folgen, die den Verkehr in Eberswalde lahmlegen könnte, kündigt Viktor Jede an.