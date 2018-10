Mit Posaune, Sax und Schlagzeug

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Im November geben das Landesjugendjazzorchester (LaJJazzO) und das Landesjugendjazzorchester Junior (LaJJazzo Junior) zwei große Konzerte in Schwedt. Der Saal der Musik- und Kunstschule ist genau der richtige Auftrittsort für die beiden Ensembles. Einstudiert werden die Stücke während der Herbstarbeitsphase der Auswahlensembles vom 31. Oktober bis 3. November.

Das LaJJazzO feiert kommendes Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass erarbeiten die Musikerinnen und Musiker gerade ein abwechslungsreiches Programm mit den Klassikern der vergangenen Jahre. Dieses Programm ist am4. November um 16 Uhr in der Schwedter Musikschule unter der Leitung von Jiggs Whigham zu hören. Der Amerikaner leitet das Orchester seit 2008 und feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum mit der wohl besten Bigband Brandenburgs. Deren Mitglieder sind allesamt jung, aber Vollblutmusiker. Ihr Orchesterleiter Jiggs Whigham hat mit vielen Jazzgrößen Amerikas selbst noch auf der Bühne gestanden.

Den musikalischen i-Punkt setzt am 4. November dasLaJJazzO Junior mit seiner Show „Musical at it’s Best“. Dabei trifft fulminanter Bigband-Sound auf Vokalpower von zwei Gesangssolisten der Young Voices. Mit einer Präsentation der größten Musicalhits aus 80 Jahren Musikgeschichte erfüllt sich der künstlerische Leiter des LaJJazzO Junior, Martin Gerwig, einen lang ersehnten Traum. Neben Klassikern des Count Basie Orchestras wie „Cute“ stehen weltbekannte Stücke wie der „Mambo“ aus Leonard Bernsteins Westside Story oder „Over The Rainbow“ aus Der Zauberer von Oz auf dem Programm der 20 talentierten Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusiker.

Am 5. November um 11 Uhr ist das LaJJazzO Junior noch einmal mit „Musical at it’s Best“ zu erleben. Dann heißt es: Eintritt frei!(emw)

Telefonnummer für Kartenbestellungen und weitere Informationen: 03332 266311