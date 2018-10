Zuckerpuppen zum Anfassen

Ulf Grieger

Golzow (MOZ) Das vom Verein Golzower für Golzow getragene Filmmuseum „Kinder von Golzow“ wird erweitert und umgestaltet. Mit Unterstützung der Sparkassenstiftung und in Kooperation mit der Humboldt-Uni sowie dem Oderbruch-Museum Altranft wird der Alltag der Golzower näher beleuchtet.

Bereits seit dem Museumstag im Mai konnten sich die Besucher des Filmmuseums mit Ergebnissen der Arbeit des Studienprojektes am Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Uni Berlin beschäftigen. Unter Leitung von Leonore Scholze-Irrlitz und Maria Hetzer hatten sich Studenten ein Jahr lang mit der Kollektivierung, Frauen-Arbeit der Traktoristinnen, den Zuckerrübenkampagnen, den Umbau des Getreide- zum Kunstspeicher in Friedersdorf oder den Vereinen in Zechin beschäftigt.

Dafür hatte es viele Gespräche mit Zeitzeugen und Aktionen wie Frühstücksrunden, ein Zuckerrübenprojekt mit Grundschülern und der Arbeitsinitiative Letschin und nicht zuletzt die Verteidigung der Ergebnisse vor den Einwohnern und Akteuren aus dem Oderbruch gegeben.

Die 13 Ethnologie-Studierenden hatten ihre Resultate zu Exponaten verdichtet. Gemüsekisten-Installationen waren entstanden. Per Monitor wird der etwa zehnminütige Film „Hulitschkes Arche“ über Helmut Hulitschke und das Friedrichsauer Dorfmuseum gezeigt. Eine Baumscheibe markiert die wichtigsten Ereignisse in der Region seit der Trockenlegung des Oderbruchs. Auch der Umgang mit Behinderten in der DDR wird thematisiert. Und zwar am Beispiel der einstigen Golzower Sonderschule „Peter Göring“, in der sich heute das Kommunaltouristische Zentrum mit dem Filmmuseum, der Bibliothek, dem Hort und dem Jugendclub sowie dem Schulspeisesaal und den Vereinsräumen befindet.

Unter dem Thema „Moderne Leben: Alltag im Oderbruch zwischen 20. und 21. Jahrhundert“ wird zur Langen Filmnacht die Dauerausstellung des Filmmuseums um diese Ergebnisse ergänzt. Mit dabei sind auch die Traktoristinnen, die als „Zuckerpuppen aus dem Oderbruch“ schon in der bisherigen Ausstellungsversion für viel Zuspruch gesorgt hatten.

Zu erleben ist die acht Meter lange Ausstellung, die 1983 anlässlich der 675-Jahr-Feier von Golzow entstand, in völlig neuer Form. Die Tafeln werden per Riesenrolle Details der Dorfgeschichte, von denen einige seit der Wende in den Hintergrund getreten sind, verdeutlichen.

Für die professionelle Umsetzung wurden Berliner Gestalter gewonnen, die bereits seit vielen Jahren in Berlin und Brandenburg die Museumslandschaft revolutionieren: Jürgen Freter und Stefan Walter. Im damaligen Freilichtmuseum Altranft hatten sie 2004 in Kooperation mit Leonore Scholze-Irrlitz und Hans-Jürgen Rach vom Museumsbeirat die Einführungsausstellung gestaltet, die mit ihren „kippenden Fachwerkhäusern“ und der Möglichkeit, alles auch mit Händen begreifen zu können, die Freilichtmuseumsarbeit nachhaltig qualifiziert hatte.

Freter und Walter werden die studentischen Exponate nun so in Szene setzen, dass der Besucher auch viel mehr von den Lebensbedingungen der „Kinder von Golzow“ erfährt.

Freuen können sich die Golzower und ihrer Gäste auch auf die Umgestaltung des Museumsfoyers. Es wird ein gut verständliches Wege-Leit-System geben und als nostalgisches Element werden historische Kino-Stühle an den Wände stehen. Begrüßt werden die Besucher von einer riesigen, verbildlichten Filmszene aus „Elf Jahre alt“ mit Christian Struwe und Eckhard Hoppe.

Auch für die jüngsten Filmmuseumsbesucher gibt es neue Angebote. Leiterin Simone Grieger hat in der Schularbeitsgemeinschaft „Museumsmäuse“ mit Schülern eine „Schatzsuche“ zum ersten Golzow-Film entwickelt. Die wird nun mit den Kindern des Tanzkreises Fürstenwalde erprobt, die ihr einwöchiges Trainingslager nach Golzow kommen.

Die Lange Filmnacht mit Ausstellungseröffnung beginnt am 10. November um 16 Uhr.