Streit um Schutzstreifen eskaliert

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Gerd Markmann, der Sprecher der Bürgerinitiative „Radwege in Eberswalde“, vermutet Vorsatz und wirft der Rathausspitze vor, die umstrittenen Schutzstreifen für Radfahrer entlang der Heegermühler Straße mit manipulierten Zahlen rechtfertigen zu wollen. Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner widerspricht energisch. Worum geht es?

Im vom Landesbetrieb Straßenwesen in Auftrag gegebenen Audit zur Verkehrssicherheit auf der Heegermühler Straße, dessen Ergebnisse jüngst im städtischen Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt vorgestellt worden waren, hatte der Gutachter Prof. Herbert Staadt von rund „10 000 Kraftfahrzeugen pro Tag und rund 1800 Kraftfahrzeugen pro Stunde in der maßgebenden Richtung“ geschrieben. Und erklärt, die durch ihn verwendeten Zahlen würden aus der Verkehrszählung der Stadt Eberswalde vom September 2017 stammen. Überdies war in seinem Bericht von 400 bis 500 Fahrrädern die Rede, die pro Tag in beiden Richtungen auf der Heegermühler Straße unterwegs seien.

Dem Sprecher der Bürgerinitiative, die sich für die Rückkehr zur bis Herbst 2016 geltenden Verkehrsführung auf der Heegermühler Straße einsetzt, ist sauer aufgestoßen, dass die Eberswalder Baudezernentin, als sie im Dezember 2017, als sie in einem Faktencheck die Resultate der Verkehrszählung vorstellte, andere Zahlen genannt habe. „Damals hat Frau Fellner von durchschnittlich 20 000 Kraftfahrzeugen und 400 Fahrrädern pro Tag gesprochen. Das ist auf Seite 6 ihrer Präsentation schwarz auf weiß nachzulesen“, betont Gerd Markmann. Für ihn liege der Verdacht nahe, dass für das Audit die Zahl der Kraftfahrzeuge absichtlich runter- und die der Fahrräder hochgerechnet worden sei, um der Öffentlichkeit vorzugaukeln, dass die Schutzstreifen genutzt würden und sicher wären. Vielleicht habe sich die Vertreterin der Rathausspitze bei ihren Aussagen von Ende vorigen Jahres auch nur geirrt, sucht der Sprecher der Bürgerinitiative nach einer weniger provokanten Erklärung.

„Weder noch“, kontert Anne Fellner. Mit der Verkehrszählung im September 2017 sei eine Firma beauftragt worden, die ein Videosystem verwendet habe. „Das Unternehmen hat die Zahlen per Algorithmus ausgewertet. Da war kein Interessenvertreter dazwischen, nur die unbestechliche Technik“, betont Anne Fellner. Die Stadt könne transparent darstellen, wie sie zu den Daten gekommen sei.

Und der Widerspruch? Der existiere gar nicht, betont die Dezernentin. „Maßgebende Richtung heißt pro Fahrtrichtung. Zweimal 10 000 ergibt 20 000 Fahrzeuge. Beide Angaben stimmen“, sagt Anne Fellner.