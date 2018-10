Zeitreise durch die Kreisstadt

Dietmar Rietz

Prenzlau (MOZ) „Ob Du reisen sollst, reisen in die Mark? ... Wag es getrost, und Du wirst es nicht bereuen“, empfahl schon Theodor Fontane. Im Zweiten Weltkrieg stark zerstört, sind die Wunden inzwischen verheilt. Beeindruckend ist, wie sich die Stadt in den zurückliegenden Jahren gewandelt hat. Prenzlau hat sich förmlich noch einmal neu zu erfinden. Der Uckermark-Kreisstadt Prenzlau ist der Band 28 der Buch-Reihe „Einst und jetzt“ gewidmet, den die Märkische Oderzeitung herausgibt. Er belegt: Prenzlau ist einen zweiten Blick wert. Da, wo die Stadt den Uckersee küsst, ist mehr zu entdecken, als auf den ersten Blick zu erkennen ist. Autorin Alexandra Martinot hatte sich im Auftrag der MOZ auf Spurensuche begeben, Archive durchforstet und dabei Schätze gehoben. Auf 93 Seiten beschreibt sie Glanz und Gloria, Kriegszerstörung und Wiederauferstehung eines einst schönen, lange Zeit unter Verfall leidenden und heute wieder aufblühenden Ortes.

Geweckt werden gefühlvoll Erinnerungen an das alte Prenzlau mit Blick auf das neue. Der Leser geht auf Zeitreisen durch Jahrzehnte und in andere Jahrhunderte. Sie setzten der Uckermark-Stadt ein Denkmal. So wie es Stadtknecht Rodinger sich verdient hat, der vor fast 600 Jahren Markgraf Johann in die Stadt und damit Prenzlau nach Brandenburg zurückbrachte.(dir)

