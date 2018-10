Immer mehr sprachgestörte Kinder

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wann ist ein Kind schulreif? Wenn es ohne Stützräder Rad fahren kann oder alle Jahreszeiten kennt? Silke Riedel, die am Mittwoch in der Erich-Weinert-Grundschule den Tag des Vorschulkindes leitete, wollte gleich zu Beginn deutlich machen, dass die Schule darauf zwar keine konkrete Antwort geben könne – wohl aber die Eltern bei der Vorbereitung auf den Schulstart ihres Kindes unterstützen könne.

Das war auch Ziel der mittlerweile achten Informationsveranstaltung für Schulanfänger und ihre Familien. Die Eltern konnten zwischen fünf sogenannten Themeninseln zu Sprache, Zahlen und Ernährung wählen. Michael Meschko hat sich als Erstes für die sogenannte Wörterfabrik entschieden, in der das Sprachteam der Kita Spatzenhaus anhand eines Baums die Entwicklung der Sprache darlegte sowie sprachanregende Bücher empfahl. „Mein Sohn ist aber eigentlich ziemlich fit in der Sprache“, meinte der Vater. Abends würden er oder seine Frau dem fünfjährigen Sohn immer vorlesen – auf Deutsch oder Russisch, erzählte der gebürtige Ukrainer.

Bei vielen anderen Kindern beobachteten die Erzieherinnen der Kita Spatzenhaus hingegen häufig gerade Sprach- und Sprechdefizite, so die Erfahrung von Kerstin Schneider, die an der Kita für ein spezielles Bundesprogramm zur Sprachförderung zuständig ist. „Teilweise sprechen die Kinder keinen vollständigen Satz“, schilderte die Erzieherin. Ohnehin fangen viele Heranwachsende laut Kerstin Schneider heute später mit dem Sprechen an.

Die Erfahrung der Spracherzieherin belegen auch die Zahlen von Jana-Bara Kobela, Fachärztin des kinder- und jugendlichen Dienstes des Landkreises Oder-Spree, die den Eltern die Schuleingangsuntersuchung näherbrachte. Nach Ergebnissen des vergangenen Jahres wies jedes fünfte untersuchte Kind im Landkreis Oder-Spree Defizite im Bereich Sprache und Sprechen auf. Rund 16 Prozent hatten Probleme in der Feinmotorik. Insgesamt sind 2017 10 Prozent der 1729 schulreifen Kinder im Landkreis nach dem Test zurückgestellt worden – der Schuleingangstest wird somit in diesem Jahr bei ihnen wiederholt.

Mit Bezug auf die BLIKK Studie aus dem vergangenen Jahr stellte Riccardo Kulisch von der schulpsychologischen Beratungsstelle des staatlichen Schulamts einen Zusammenhang zwischen überhöhtem Medienkonsum sowie sprachlichen und motorischen Defiziten der Kinder her. Die Grenze liegt demnach bei zwei Stunden. „Liegt der Medienkonsum darüber, schneiden die Kinder in kognitiven Leistungstests schlechter ab.“ (pac)