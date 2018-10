Schorfheide deckt Defizite auf

Susan Hasse

Finowfurt (MOZ) „Keine Feuerwehreinheit kann von Montag bis Freitag tagsüber planerisch die Schutzzielvorgaben erfüllen“, heißt es im Gefahrenabwehrbedarfsplan der Gemeinde Schorfheide. Deutliche Worte findet der nun vorgelegte Plan zur Gefahrenabwehr. Die Gemeinde hat den sogenannten Gefahrenabwehrplan von 2007 fortgeschrieben. Dabei hat sich die Verwaltung intensiv mit den Themen Brandschutz befasst. So wurden auch notwendige Investitionen benannt. Derzeit werde für die Feuerwehr Klandorf ein Mannschaftstransportwagen beschafft, 2019 bekommt Finowfurt ein neues Löschgruppenfahrzeug.

Der Gefahrenabwehrbedarfsplan beschäftigt sich mit den Aspekten Standorte, Personal und Fahrzeuge. Auf insgesamt 125 Seiten wurde die Ist-Situation analysiert und schließlich ein Soll-Konzept für die Zukunft erstellt.

Demnach sind die sieben Feuerwehr-Standorte der neun Schorfheide-Dörfer teils sehr gut ausgestattet. In Klandorf, Lichterfelde und Werbellin bestehen allerdings Defizite. So sind die Räumlichkeiten stark beengt und die sanitären Anlagen mangelhaft. In Werbellin ist allerdings bereits Abhilfe mit dem neuen Gerätehaus geschaffen worden. Auch das Personal wurde unter die Lupe genommen. Die Gemeinde verfügt über insgesamt 175 Einsatzkräfte. Davon sind allerdings mehr als Zweidrittel tagsüber nicht verfügbar, da sie den Arbeitsplatz nicht verlassen können oder er außerhalb der Gemeinde liegt. Immerhin arbeiten einige Ehrenamtler Schicht, sodass sie teils tagsüber verfügbar sind. Insgesamt ist die Personalsituation nach den Planzahlen werktags am Tage „kritisch bis äußerst kritisch“. Besonders kritisch wird es mit Blick auf die zur Verfügung stehenden Führungskräfte. Planerisch haben fünf der sieben Einheiten tagsüber kein Führungspersonal zur Verfügung. Schaut man sich das Alter der Wehrmitglieder an, so ist ein großer Mittelbau im Alter zwischen 37 und 52 Jahren zu verzeichnen. Wobei der Altersdurchschnitt von 32 Jahren im Jahr 2007 auf nunmehr 39 Jahre gestiegen ist. Die Kameraden in Groß Schönebeck sind mit rund 41 Jahren dabei die ältesten. Vergleicht man die Zahl der Feuerwehrleute mit 2007 stellt man ein Plus von immerhin fünf auf 175 fest. Allerdings ist die Zahl der Atemschutzträger mehr als zehn Prozent auf nur noch 66 Kameraden gesunken.

Die Ausstattung mit Fahrzeugen wurde im vergangenen Jahrzehnt verbessert: insgesamt 20 Fahrzeuge und ein Boot sind vorhanden, die Flotte zudem verjüngt worden. Diese schonungslose Bilanz wird im Bedarfsplan sogleich mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket zur Änderung der Lage flankiert.Vor allem personelle Maßnahmen werden aufgelistet. So müsse ein langfristiges Zukunftskonzept zusammen mit der Feuerwehr aufgestellt werden. Es sei nicht zu erwarten, dass das freiwillige Engagement in der Feuerwehr zunimmt, heißt es. Für die Sicherung des Nachwuchses seien daher die Jugendfeuerwehren besonders wichtig. Auch in Sachen Qualifikation müsse etwas verbessert werden, so müsse es mehr Atemschutzträger geben und die Kameraden verstärkt qualifiziert werden.

Der Plan wurde vom Hauptausschuss angenommen und wird nun in der Gemeindevertretung behandelt.