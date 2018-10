Mit Gymnastik fit bleiben

MOZ

Beeskow Auf eine bewegte Geschichte blickt der Beeskower Seniorensportverein Fontane zurück. Er feierte kürzlich sein 40-jähriges Bestehen mit einem Kegel- und Bowlingwettkampf.

Alte Unterlagen zeigen, dass die ersten Aufnahmeanträge beim damaligen Turn- und Sportbund der DDR (DTSB) 1978 gestellt wurden. Dieses Jahr ist somit auch die Grundlage für die Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag, was auch vom Landkreis Oder-Spree, sowie vom Kreissportbund Fürstenwalde bestätigt wurde, teilt der Verein mit. Bei seiner Gründung hieß er noch BSG Medizin. Nach der Wende wurden die bestehenden Verträge umgewandelt und direkt beim Seniorensportverein ausgestellt.

Der Anteil der über 80-Jährigen im Verein liegt heute bei 36 Prozent. Der Slogan lautet „fit im hohen Alter durch Sport“, weshalb auch die Jubiläumsfeier nicht nur zum Essen genutzt wurde. Die Kegelgruppe des Sportvereins organisierte die Wettkämpfe bei der Feier, in der Mittagspause wurde auch gegessen.

Bei einer gemütlichen Kaffeerunde, und Pfannkuchen des Vereinsmitglieds Eveline Besler, wurden dann jedem Teilnehmer hübsch gestaltete Urkunden überreicht: Sowohl für das aktive Teilnehmen an den Wettkämpfen als auch für das Anfeuern der Sportler. Die Urkunden waren mit einem Hinweis auf den Jahrestag versehen.

Die Mitglieder seien von dem Tag begeistert gewesen, teilt Karin Hartmann vom Verein mit. Sie bedankt sich bei Margit Koschenz für die gute Organisation und bei Mitglied Steffen Hartmann für die originellen Urkunden.

Der Verein hat momentan knapp 50 Mitglieder und ist in eine Gymnastik-, eine Wander- und eine Kegelgruppe aufgeteilt. Regelmäßig werden Wanderungen und Radtouren angeboten. In diesem Jahr führten sie unter anderem nach Schlepzig, in die Heuherberge Schneeberg oder nach Tauche. „Wer nicht mehr so mobil ist, wird auch zu den Gaststätten hingefahren“, betont Karin Hartmann. Auch kulturelle Veranstaltungen wie Lesungen oder kleinere Konzerte finden regelmäßig statt.

Das älteste Mitglied sei 92 Jahre alt, das jüngste 59 erzählt die Vorsitzende Karin Hartmann: „Wir nehmen aber natürlich auch Jüngere“, sagt sie. Manche der Mitglieder seien schon von Anfang an dabei. „Die Senioren sind sehr dankbar, dass ihnen so etwas noch geboten wird.“(lb)