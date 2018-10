Junge Zukunft in der Raffinerie

Daniela Windolff

Schwedt (MOZ) Dass die Suche nach einem Ausbildungsplatz richtig Spaß machen kann, beweist seit vielen Jahren das Schwedter Chemiewerk PCK. Die Lange Nacht der Ausbildung ist ein wahrer Besuchermagnet, weil sie mehr als eine herkömmliche Ausbildungsmesse ist. Hier können heute ab 16 Uhr interessierte Schüler und auch Eltern verschiedene Ausbildungsberufe hautnah kennenlernen und direkt in die Werkstätten und Fachkabinette schnuppern, sich bei Wissentest und Experimenten ausprobieren und mit Ausbildern und vor allem Azubis persönlich ins Gespräch kommen, die die Gäste durch den Abend begleiten.

Vorgestellt werden vor allem die Ausbildungsberufe 2019 Chemikant, Industriemechaniker und das Duale Studium Automatisierungstechnik. Aber auch andere Kooperationspartner sind mit Informationsständen zu Ausbildungsangeboten vertreten. Auch wer noch gar keine Vorstellungen hat, was er einmal werden möchte, findet hier vielleicht ein paar Anregungen oder sogar seinen Traumberuf. Von 16 bis 22 Uhr wird darüber hinaus ein unterhaltsames Rahmenprogramm geboten. Im Laborraum 105 stellt sich die Chemie AG vor und experimentiert mit Kindern. Um 16.30 Uhr startet eine Busrundfahrt um die Raffinerie mit Stopp an einer PCK-Messwarte. Um 18 Uhr gibt es im Raum 116 ein Gesprächsforum rund um die Ausbildung in der PCK. In einer Fotobox kann man lustige Erinnerungsfotos machen und an einem Gewinnspiel teilnehmen. Stargäste des Abends sind die Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel und Jan Vandrey.

Dazu gibt es viel Musik, Essen und Trinken und kostenfreie Pendelbusse, die zwischen PCK und dem Schwedter Busbahnhof pendeln. Ab ZOB: 15.30 Uhr, 16 Uhr und 16.30 Uhr. Ab PCK zwischen 20 und 22 Uhr halbstündlich.