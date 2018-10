Karat mit neuem Album „Labyrinth“

Boris Kruse

Berlin (MOZ) Der Verdacht liegt nahe, dass es sich um einen Kommentar zur Zeit handelt: „Labyrinth“ heißt das neue Album von Karat, auf dem die 1975 gegründete Band aus Berlin ihren melodischen Rock weiterentwickelt. Sänger Claudius Dreilich wiegelt ab: „Ich glaube, in einem Irrgarten sind wir alle tatsächlich gerade“, sagt er und verweist auf die „unglaublich gruseligen Dinge“, die auf der Welt passieren. Das sei bei den Aufnahmen aber nicht der erste Gedanke gewesen.

Und wer näher hinhört, wird feststellen: Stimmt, Karat kreisen auch auf ihrem neuen Album thematisch wieder vor allem um persönliche Herausforderungen, um Ängste und abenteuerliche Reisen, die meist zu einem selbst führen. Eine Nähe zu aktuellen Verwerfungen sei eher „Zufallsprodukt“, so Dreilich.

Sinnsuche, ein Gefühl von Verlorenheit und Nachdenkliches – damit sind nebenbei auch einige Themen umrissen, die den 1970 in Halle geborenen Sänger lange begleitet haben. Nachdem Claudius Dreilich 1986 mit einem Teil seiner Familie die DDR verlassen hatte, musste er im Westen lange suchen, bis er sich zurechtfand. Freunde und vor allem den Vater habe er so sehr vermisst, „dass ich am liebsten wieder zurückgehen wollte“. Fünf Berufsausbildungen machte er, von Koch über Hotelfachkaufmann bis zum Einzelhandelskaufmann. Schließlich arbeitete er für Ikea in Russland.

Dreilich kam 2005 in die Band – als Nachfolger für seinen Vater Herbert, der im Jahr davor einem Krebsleiden erlegen war. Karat gelang seither ein seltener und ganz buchstäblicher Generationenwechsel: Sohn Claudius wurde von den meisten Fans rasch akzeptiert. Und das dürfte nicht nur daran liegen, dass seine Stimme dem des Vaters ähnelt. Dreilich jr. fühlt sich dem Erbe der Band mit den lyrischen Texten und komplexen Arrangements verpflichtet. „Wir schreiben Musik so, wie ein Maler ein Bild malt“, erklärt er. Als Inspiration neben seinem Vater nennt er Pink Floyd: „Das ist Musik, die mich kreativ herausfordert.“

Über viele Jahre war der Keyboarder Ed Swillms die treibende musikalische Kraft von Karat. Von ihm kommen die meisten Erfolgstitel aus den ersten Jahren, zum Beispiel das später von Peter Maffay gesungene „Über sieben Brücken musst Du gehn“. Swillms hat sich schon lange aus dem Tourgeschäft mit der Band zurückgezogen. Die Trennung wird von den Beteiligten ohne negativen Beigeschmack betrachtet. Claudias Dreilich betont, dass die Beziehungen zu ihm nach wie vor gut seien, Swillms sich aber musikalisch „so weit von der Band weg entwickelt“ habe, dass er keine Rockmusik mehr schreiben wolle. Blues, Jazz und klassische Arrangements sind jetzt dessen Leidenschaft.

Aber auch ohne den klassisch geschulten Swillms gehen der Berliner Band die Ideen nicht aus. Streckenweise prägt ein leicht zugänglicher und betont melodischer Pop das neue Album. Mit „Blumen aus Eis“ gibt es ein burleskes Country-Lied am Rande zum Schlager. Auch dazu steht die Band. „Vieles geht in die Pop-Richtung, weil wir diese Genres bedienen können. Wir können das, und wir wollen das auch.“ Aber die Hauptlast liegt nach wie vor bei anspruchsvollen Songs wie eben „Labyrinth“ oder dem beatlesken Klavier-Pop „Heimatlos“. Die Akustikballade „Mir nah zu sein“ wiederum gehört ganz Bernd Römers Gitarre und der Stimme von Dreilich.

Auch in ihrem 43. Jahr bedient die Band Fans, die lange epische Stücke wie „Albatros“ von 1977 schätzen. Auf „Labyrinth“ finden sich wieder ausgedehnte Soli, mit denen Karat einst ihren Ruf als Progressive-Rock-Band gefestigt haben. So zum Beispiel das rein instrumentale Stück „Alles fließt“.

Aufgenommen wurde im Studio des Produzenten Ingo Politz. Während der Arbeit verständigte man sich darauf, einen Weg fortzuführen, der bereits mit dem Vorgänger „Seelenschiffe“ von 2015 eingeschlagen wurde: Karat setzten auf die Unterstützung von zahlreichen, meist jüngeren Gästen. So gibt es zum Beispiel das Duett „1 mit Dir“ mit Jeanette Biedermann. „Es tut der Band gut, wenn wir solche Ideen von anderen zulassen und man nicht nur im eigenen Saft schmort“, beschreibt Dreilich die Verjüngungskur.

Die Arbeiten an dem Album haben sich hingezogen, weil erst noch eine Veröffentlichung mit den „Rocklegenden“ anstand – unter diesem Slogan tourten Karat lange gemeinsam mit City und Puhdys beziehungsweise deren Frontmann Dieter Birr.

Und schließlich sollte alles auch Spaß machen. „Karat ist eine extrem ehrgeizige und fleißige Band“, sagt Dreilich. „Wir proben sehr viel. Aber nicht nur, damit wir gut spielen, sondern auch, weil wir zusammen sein wollen.“ Als der Jüngste in der Band hofft er, dass Karat noch lange weitermachen können: „Wir sind uns nicht müde geworden.“ Für Fans ist es eine gute Nachricht, dass Karat zurzeit den Ausgang aus ihrem Labyrinth nicht finden.

Karat: „Labyrinth“ (Electrola/Universal); Akustik-Konzert am Sonnabend (16.11.), 20 Uhr, Admiralspalast, Berlin-Mitte, MOZ-Ticketservice: 0335 66599558