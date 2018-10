Ein Haus in den Wolken

Inga Dreyer

Chorin Auf einer großen, weißen, kugeligen Wolke thront ein zierliches Gebäude auf Stelzen. Etwa das berühmte Wolkenkuckucksheim, in dem die Träume zu Hause sind? Der Titel „Regenvorrat“ verrät, dass Anna Arnskötter mit ihrer Skulptur aus Terrakotta und Eisen etwas Pragmatischeres im Sinn hatte. Eine Wolke zum Wasserspeichern – wie praktisch. Viele Landwirte hätten sich diesen Sommer über so eine Einrichtung gefreut.

In ihren Skulpturen und Grafiken, die die Künstlerin im Kloster Chorin (Barnim) zeigt, kommen fantastische Ideen und ganz weltliche Bedürfnisse von Menschen zusammen. Ihre Keramikskulpturen zeigen Bauwerke, die von fremden Planeten in Science-Fiction-Filmen stammen könnten. Einige sehen aus wie moderne Kirchen, andere ragen hoch in den Himmel und haben viele kleine, gitterartige Fensteröffnungen

Anna Arnskötter beschäftige sich nicht nur mit menschlichen, sondern auch mit tierischen Bauformen, erzählt Franziska Siedler, Leiterin des Kloster Chorin. Tatsächlich könnte man sich auch Termiten oder Wespen als Erbauer und Bewohner dieser Lehmbauten vorstellen. „Sie machen sich die Welt zu eigen – wie wir es vom Menschen kennen“, sagt Franziska Siedler.

Die Auseinandersetzung mit Ton als Baustoff und frühen Formen des Bauens passe gut nach Chorin, betont die Leiterin des Hauses. Schließlich seien auch Klöster frühe Formen des Typenbaus. Beim Bau des Choriner Klosters sei eine Bauhütte entstanden, die ihre Handschrift auch bei anderen sakralen Bauwerken hinterlassen habe. Ähnlichkeiten fänden sich beispielsweise bei der Maria-Magdalenen-Kirche in Eberswalde oder dem Franziskanerkloster in Angermünde.

Seit acht Jahren zeigt das Kloster Chorin neben der Dauerausstellung, die die historischen Hintergründe des Ortes erläutert, pro Jahr vier bis fünf wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer Kunst. Seit ein paar Jahren liege der Fokus dabei im Herbst auf keramischen Arbeiten, erzählt Franziska Siedler. Nicht nur inhaltlich, auch optisch scheinen Anna Arnskötters Werke wie für eine Ausstellung im historischen Infirmarium des Klosters gemacht. Der rote Terrakotta-Ton findet sich in den Backsteinmauern des Gebäudes wieder, die weißen Lasuren finden ihr Gegenüber in dem hellen Holzboden und in den Wänden der Räume.

Die 1961 im westfälischen Greven geborene Bildhauerin hat an der Freien Akademie Nürtingen und an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee studiert. Heute lebt und arbeitet sie in Lentzke (Ostprignitz-Ruppin). Werke von ihr sind derzeit nicht nur in Chorin, sondern auch in der Fontane-Ausstellung „In Anschauungen bin ich tolerant, aber Kunst ist Kunst“ im Brandenburger Landtag in Potsdam zu sehen.

In ihren Arbeiten stellt die Künstlerin gerade, harte Kanten weichen, organischen Systemen gegenüber. Aus einer kastenförmigen, schmalen Kirche scheint beispielsweise eine orangefarbene Bienenwabe hervorzuquellen. Praktische Nutzungen und fantastische Ideen gehen bei Anna Arnskötter spannende Beziehungen ein. Sie beschäftigt sich mit Gas- und Wasserspeichern, Gewächshäusern, aber auch sakralen Bauten wie Kirchen oder Tempeln. Auf ihren teilweise farbigen Grafiken, darunter Holz- und Linolschnitte, sind auch zeitgenössische Bauten zu finden: Kuhställe etwa – oder eine hinter verschlungenem Geäst verborgene Biogasanlage. Klare, funktionale Strukturen technischer Bauten treffen auf die Verspieltheit der Natur.

„Lichte Höhe“ - Skulptur und Grafik von Anna Arnskötter, bis zum 9.12. im historischen Infirmarium des Klosters Chorin, Amt Chorin 11a, geöffnet 10 Uhr bis 16 Uhr