„Die Prämien bringen den Kunden nichts“

Dorothee Torebko

Berlin (MOZ) Bleibt die Luft in vielen Städten dreckig, könnten die Tage alter Dieselautos bald gezählt sein. VW ist einer der Verursacher der Umweltkrise – der Konzern manipulierte jahrelang die Schadstoffwerte von Autos, die die Luft verpesten. Nun hat der Konzern ein Programm für den Umstieg auf saubere Diesel gestartet.

Was bietet VW seinen Kunden?

VW hat zwei Prämien im Angebot. Wenn Halter von Euro-1- bis Euro-4-Diesel ihre Fahrzeuge verschrotten, bekommen sie zwischen 1500 und 8000 Euro. Dafür müssen sie sich allerdings einen Neuwagen derselben Marke zulegen. Diese sogenannte Umweltprämie gilt deutschlandweit.

Das zweite Angebot beinhaltet eine Wechselprämie. Wenn ein Fahrer seinen Euro-4- oder Euro-5-Diesel verkauft und sich einen Neuwagen anschafft, bekommt er zusätzlich zum Restwert des Autos eine Prämie gezahlt. Die beträgt zwischen 500 und 7000 Euro. Das gilt aber nur für die Fahrer in den 14 Städten und angrenzenden Landkreisen, die von der Bundesregierung als besonders belastet klassifiziert wurden. Berlin zählt bisher nicht dazu.

Lohnt sich das?

Nicht für den Kunden, sagt ADAC-Technik und Umweltvorstand für Berlin-Brandenburg Karsten Schulze. Er warnt davor, sich auf die Angebote einzulassen. „Es ist nichts anderes als Geschäftemacherei“, sagt der Vorstand. Wenn überhaupt, dann seien die Prämien ein Ausgleich für den Wertverlust des Wagens, der von der Dieselkrise verursacht wurde. „Wenn VW die Kunden nicht betrogen hätte, wäre das Auto viel mehr wert“, sagt Schulze und betont: „Die Prämien bringen nichts. Die meisten werden draufzahlen müssen. Der Kunde ist der Dumme“, betont Schulze.

Gibt es überhaupt genügend saubere Diesel?

Nein, sagen Umweltverbände wie der ökologische Verkehrsclub VCD und der ADAC. Bis Ende September wurden nur 40 000 Diesel des Emissionsstandards Euro-6-d-temp zugelassen. Es müssen aber Hunderttausende schmutzige Wagen umgetauscht werden. „Die Kunden müssen bis zu zwölf Monate und mehr auf ihren neuen Diesel warten“, sagt VCD-Verkehrsexperte Michael Müller-Görnert. Sauber sind dem Verein zufolge nur Euro-6-d-temp, alle anderen Diesel der Schadstoffklasse Euro-6 sind schmutzig und damit von Fahrverboten bedroht.

Warum sind die Lieferzeiten so lang?

Das hängt mit der Umstellung auf den neuen Abgastest WLTP zusammen. Seit 1. September können Autos nur verkauft werden, wenn sie das strenge Verfahren zur Verbrauchsmessung durchlaufen haben. Die Prüfung der Wagen dauert – und VW hat sich viel zu spät gekümmert. Deshalb lagert der Konzern derzeit Tausende Fahrzeuge zwischen – unter anderem auf dem Pannen-Flughafen BER.

Warum bietet VW plötzlich ein Umtausch-Programm an?

Die Justiz setzt die Konzerne unter Druck. Und damit geht es den Autobauern ans Geld. Audi wurde wegen der Manipulation an Dieseln zu 800 Millionen Bußgeld verdonnert, im Juni verpasste das Landgericht Braunschweig VW eine Strafe von einer Milliarde Euro. Die Folgen sind gravierend. So mussten Audi und VW ihre Jahresprognosen kassieren. Allerdings kritisiert der ADAC: „Das Geld fließt in die Haushalte der jeweiligen Länder. Niedersachsen und Bayern freuen sich darüber. Sinnvoller wäre es, das Geld in einen Fonds einfließen zu lassen, wo betrogene Kunden entschädigt werden“, fordert Karsten Schulze.