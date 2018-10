Sandra Euent

Havelland (MOZ) Der aktuelle Stand der Reform der Grundsteuer und der kommunale Finanzausgleich in den kommenden Jahren waren die Hauptthemen eines rund zweistündigen Treffens der Bürgermeister und Amtsdirektoren des Havellands mit dem brandenburgischen Finanzminister Christian Görke (Die Linke). In Falkensee wurde schnell klar, dass zumindest bei diesen Themen alle Verwaltungschefs an einem Strang ziehen. Denn sie alle wollen die Finanzen ihrer Gemeinden langfristig gesichert sehen.

Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die aktuellen Berechnungsgrundlagen der Grundsteuer als verfassungswidrig eingestuft hat, muss der Gesetzgeber bis Ende 2019 diese Steuer neu regeln. Sonst droht den Kommunen ein gravierender finanzieller Einschnitt. Allein in Brandenburg seien es rund 270 Millionen Euro, die den Kommunen dann fehlen würden. Soweit solle es aber nicht kommen, betonte Görke. Das neue Gesetz soll aufkommensneutral gestaltet werden - darauf haben sich die Finanzminister der Länder bereits geeinigt. Da jedoch die Berechnungsgrundlagen angepasst werden müssen, kann das heißen, dass einige weniger und andere mehr zahlen müssen als bisher. Görke will sich dafür einsetzen, dass das neue Gesetz nicht nur rechtzeitig steht, sondern auch praktisch, gerecht und umsetzbar wird. Wie der Premnitzer Bürgermeister, Ralf Tebling (SPD), Sprecher der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft, sagte, sei es für die Kommunen immens wichtig, dass die Finanzausstattung gesichert sei. Dem pflichtete auch Thomas Zylla (CDU) bei, der als stellvertretender Bürgermeister Falkensees in der Runde saß. Die Gemeinden hätten die Entwicklung über Jahrzehnte im Blick, und gerade da sei ein solides Finanzmanagement wichtig.

Ein neues Steuerungselement könnte ebenfalls in das Grundsteuergesetz integriert werden. Eines, dass wohl vor allem den Kommunen im Berlin nahen Raum helfen könnte. So könnte es neben der Grundsteuer A und B eine Grundsteuer C für brach liegende Flächen geben - mit entsprechend höherem Hebesatz. So soll Spekulanten, die Grundstücke nur kaufen, um auf steigende Preise zu warten, der Wind aus den Segeln genommen werden. Entwickeln und Bebauen wäre dann günstiger als brach liegen zu lassen.

Gute Nachrichten hatte Görke auch im Gepäck: Über ein bisschen mehr Geld in den Stadt- und Gemeindekassen können sich die Kommunen ab 2019 freuen. So erhöht sich der Anteil der Steuereinnahmen, den das Land an die Kommunen überweist, bis 2021 schrittweise von jetzt 20 auf 22,43 Prozent. Im kommenden Jahr werden so bereits 6 Millionen Euro an die havelländischen Gemeinden ausgeschüttet. 2021 könnten es insgesamt bis zu 12 Millionen Euro sein. Das hängt natürlich von der weiteren Entwicklung der Steuereinnahmen des Landes ab. Von diesem Plus geht allerdings noch die Kreisumlage von derzeit 44 Prozent ab, die die Kommunen an den Landkreis zahlen müssen.