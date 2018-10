Budissen am Vogelgesang

Detlev Nießner

Rathenow An diesem Samstag trifft der FSV Optik daheim auf den FSV Budissa Bautzen. Bekanntester Akteur bei den Gästen ist der Trainer: Torsten Gütschow, Ex-Stürmer von Dynamo Dresden und der DDR-Nationalelf, coacht die Budissen. Der lateinische Name „Budissa“ leitet sich übrigens von der wendisch-sorbischen Bezeichnung „Budissin“ für Bautzen ab. Zu DDR-Zeiten gab es in der Oberlausitz, genau wie im Havelland, die BSG Motor.

2005 war den Bautzenern mit dem Aufstieg in die NOFV-Oberliga (Staffel Süd) der Sprung auf die überregionale Bühne gelungen. Neun Jahre später tauchte Budissa in der Regionalliga auf. In dieser kommt es nun zum Duell gegen den FSV Optik. Erst einmal standen sich Rathenower und Bautzener am Vogelgesang gegenüber. Am 20. April 2016 gewannen die Gastgeber mit 2:1. Eine Wiederholung dieses Ergebnisses wäre für Optik ein ganz wichtiger Schritt, um sich bis zur Winterpause doch noch an die Konkurrenz heranzuarbeiten. Personell sieht es gar nicht so schlecht aus. Trainer Ingo Kahlisch hat eine relativ große Auswahl ihm zur Verfügung stehender Spieler. Anpfiff: 13.30 Uhr.