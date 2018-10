Deutliche Mehrheit für Blasinstrumentenkauf

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Die Ketziner haben entschieden, wofür die 50.000 Euro des Bürgerhaushaltes der Stadt im nächsten Jahr ausgegeben werden sollen. Dreizehn der im Vorhinein von Einwohnern eingereichten Vorschläge entsprachen den Kriterien und standen in den letzten Wochen zur Abstimmung.

Von den 5.890 Wahlberechtigten haben 891 daran teilgenommen. Das sind 15,1 Prozent. Das sei ein gutes Ergebnis, lobte Bürgermeister Bernd Lück (FDP) am Dienstag. 246 Einwohner entschieden sich für die Anschaffung von Blasinstrumenten für die Bläserklasse der Europaschule. Dafür steht die für einen Vorschlag maximal mögliche Summe in Höhe von 10.000 Euro zur Verfügung. Die Jugendfeuerwehr kann sich auf die Anschaffung der Wettkampfausrüstung freuen, dafür stehen 9.900 Euro zur Verfügung. Die lange gewünschte BMX-Bahn auf dem Zachower Spielplatz kann 2019 gebaut werden. Die dafür abgegebenen 98 Stimmen reichen, um für den Bau 10.000 Euro aufwenden zu können. Auch die Tremmener können sich freuen. Ihnen stehen 6.600 Euro für die Herrichtung ihrer schön gelegenen Badestelle zur Verfügung. Gleichfalls berücksichtigt werden im nächstjährigen Haushalt die Vorschläge an der Havel einen Trimm-dich-Pfad mit Outdoor-Sportgeräten anzulegen (10.000 Euro) und für alle Kinder ein Kinderfest auszurichten, bei dem alle Attraktionen kostenlos genutzt werden können (3.500 Euro).

Alle anderen Vorschläge, wie die Aufwertung der Rathausstraße mit Blumenampeln an den Straßenlaternen, des Marktplatzes mit Blumenkübeln und einem bepflanzten Fischerkahn sowie die Verschönerung des Fischerviertels durch Bepflanzungen oder die Anschaffung eines Tretbootes für das Strandbad, erhielten weniger als 50 Stimmen. Sie haben somit nicht die Aufnahme in den Haushalt 2019 geschafft. Die Beteiligung an der Abstimmung zum Bürgerhaushalt fiel in den Ortsteilen recht unterschiedlich aus: In Ketzin/Havel waren es beispielsweise 13,47 Prozent und in Zachow sowie Paretz entsprechend 27,37 und 6,76 Prozent.