René Wernitz

Garlitz (MOZ) In Trägerschaft des Amtes Nennhausen befinden sich drei Kindertagesstätten (Kitas). Die Einrichtung in Garlitz ist nun kaum wiederzuerkennen. Innerhalb von acht Wochen wurde sie umgebaut. Bislang flossen rund 130.000 Euro ins Projekt, davon 78.000 Euro als Förderung vom Land Brandenburg. Die Kapazität ist nun höher. Die Kinder erlebten den Umbau sozusagen live. Das brachte ihnen wohl bleibende Erinnerungen.

Am 12. Oktober war ein großes Festzelt neben der Kita aufgebaut. Darin wurde Einweihung gefeiert. Kita-Leiterin Stephanie Eckle dankte nicht nur den Baufirmen sowie engagierten bzw. verständnisvollen Eltern, sondern auch den Kindern. Die mussten während der Umbauphase mit ein paar Beeinträchtigungen leben - etwa mit einem Dixie-Clo. Allerdings empfanden wohl die meisten die Zeit als spannend. Wer nämlich sonst nur Bauarbeiter als Spielzeug-Figuren kannte, erlebte nun echte Experten am Werk und sah Resultate. Beispielsweise wenn zunächst eine Wand aufgestemmt und an an anderer Stelle eine Tür zugemauert wurde. Tatsächlich empfinden manche Kita-Kinder die entstandenen Durchgänge zu den einzelnen Räumen als willkommene Abkürzung. Die Arbeiter bestimmt noch vor Augen sangen sie zur Feier des Tages: „Wer will fleißige Handwerker seh’n“ und den TV-Song von „Bob der Baumeister“. Passender Weise ging es zur Eröffnung für die Kinder handwerklich weiter. Sie konnten sägen, hämmern und sich anderweitig betätigen. Auch die eingeladenen Feuerwehrleute aus dem Dorf freuten sich über das Interesse, das sie auslösen konnten.

Indes dürfte es alsbald noch ein paar mehr kleine Baumeister in der Kita geben. Die bisherige Kapazität der Einrichtung von 45 Kindern steigt nun um fünf Plätze. Um den Ansprüchen einer modernen Kita gerecht zu werden, wurde so manches geändert. Was vormals Küche war, ist nun ein zusätzlicher Sanitärbereich mit Toiletten, Waschtisch und Wickeltisch. Und wo sich zuvor ein Lagerraum befand, steht nun die neue Küche. Überdies wurden die Räume renoviert. Dabei haben Eltern und Erzieher tatkräftig mitgewirkt. Eingeworbene Spendengelder wurden unter anderem dafür genutzt, um Schränke und Regale zu kaufen. Den Aufbau übernahmen wiederum fleißige Eltern und Erzieher. Dafür gab es ein Extralob von der Kita-Leiterin. Ihren Gedanken zur Eröffnung freien Lauf lassend, sagte Stephanie Eckle in die Runde der Anwesenden hinein: „In jedem Anfang steckt ein Zauber: manchmal verhext, aber zauberhaft schön“.

Amtsdirektorin Ilka Lenke hatte derweil noch ein Geschenk dabei. Sie übergab ein großes Plüschtier. Womöglich könnten die Kinder nun auch weiteres Equipment für ihre Baustellen in den Räumen oder im Sandkasten benötigen. Letzterer wird 2019 mittels Carport überdacht. Ferner wird dort weiterer Stauraum für Spielgeräte geschaffen. In den Außenanlagen der Kita stehen unterdessen noch Restarbeiten an.