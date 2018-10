Mutmaßlicher Feuerteufel sitzt in Haft

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Der mutmaßliche Brandstifter, der am Mittwoch in Schwedt ein halbes Dutzend Autos in Brand gesteckt hat, sitzt in Haft.

Am Donnerstagabend hatte ein Richter wegen dringenden Tatverdachts Haftbefehl erlassen. Dem 29-jährigen Schwedter werden Brandstiftung und weitere Vergehen vorgeworfen.

Die Brandanschläge des „Motorrad-Feuerteufels“, wie ihn Schwedter nennen, starteten gegen halb drei in der Nacht am Mittwoch in der Leverkusener Straße. Die Schwedter Feuerwehr löschte das brennende Auto.

Kurz darauf wieder Alarm. Nächster Brandort: Julian-Marchlewski-Ring. Die Polizei dämmte dort das Feuer mit einem Pulverlöscher ein, wie Augenzeugen berichteten. Die Feuerwehr löschte dann den Brand endgültig. Kurz vor 3 Uhr der nächste Notruf. Auf einem Parkplatz an der Straße der Jugend standen zwei Autos in Flammen, ein drittes wurde von dem Feuer stark beschädigt, weitere drei von Rußflocken und umherfliegenden Teilen in Mitleidenschaft gezogen.

Noch am Mittwoch wurde ein Tatverdächtiger gestellt. Es soll sich um einen deutschen Staatsbürger handeln, keinen Jugendlichen. Auf Nachfrage bestätigte die Polizei, dass der vorläufig Festgenommene ein Schwedter ist. „Es handelt sich um einen 29-jährigen Mann, der der Polizei wegen verschiedener Delikte bekannt ist”, informierte Kriminalhauptkommissar Stefan Möhwald. Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch vernommen. Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren.